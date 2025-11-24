अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

तेलंगाना रायजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों की समीक्षा में जुटे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 24, 2025, 02:54 AM

हैदराबाद, 23 नवंबर (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने रविवार को हैदराबाद स्थित भारत फ्यूचर सिटी में होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियों की समीक्षा की। यह दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय समिट 8 और 9 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने स्थल का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की हों और किसी भी प्रतिनिधि को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस समिट में विभिन्न देशों के राजदूतों समेत विश्वभर के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

रेवंत रेड्डी ने सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने पर जोर देते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना पास किसी को भी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से असंबंधित व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में अंदर नहीं आने दिया जाना चाहिए।

उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, कड़े सुरक्षा प्रबंध और सुरक्षा बलों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। मीडिया कर्मियों के लिए भी उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में रेवंत रेड्डी ने कहा था कि यह समिट शानदार और भव्य तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम ‘जनता सरकार’ के दो वर्ष पूरे होने के अवसर को भी प्रदर्शित करे।

इसके लिए फ्यूचर सिटी में एक विशाल मंच बनाने और सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिट अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने वाला उत्सव होना चाहिए।

पहले दिन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियां प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएंगी, जबकि दूसरे दिन तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा, जिसमें राज्य के भविष्य की विकास रूपरेखा शामिल होगी।

समिट के दौरान औद्योगिक नीति, निवेश प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं पर राउंड टेबल मीटिंग्स भी आयोजित की जाएंगी। सरकार ने सभी विभागों को ऑडियो-वीडियो प्रेजेंटेशन तैयार करने और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं।

रेवंत रेड्डी ने कहा कि सभी विभागों को समिट की सफलता में सक्रिय भूमिका निभानी होगी और तेलंगाना को वर्ष 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में योगदान देना होगा।

विजन डॉक्यूमेंट में शामिल विषयों पर 25 नवंबर से विभागवार समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मसौदा दस्तावेज़ पहले ही विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर तैयार कर लिया गया है और आगे की बैठकों में मिलने वाले सुझावों को शामिल कर अंतिम दस्तावेज़ तैयार किया जाएगा।

--आईएएनएस

डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...