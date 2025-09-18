तेलंगाना: मूसी नदी का पुनरुद्धार चाहते हैं सीएम रेवंत रेड्डी, परियोजना पर काम के लिए ब्रिटिश कंपनियों को किया आमंत्रित

हैदराबाद, 18 सितंबर (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने ब्रिटिश कंपनियों को मूसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना को आकार देने के लिए आमंत्रित किया है।

उन्होंने वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी), फार्मास्युटिकल, नॉलेज और शैक्षणिक क्षेत्रों में भी ब्रिटेन की ओर से निवेश की इच्छा जताई है।

ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने गुरुवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स स्थित उनके आवास पर मुलाकात की।

मुलाकात के दौरान, ब्रिटिश उच्चायुक्त ने बताया कि ब्रिटिश सरकार तेलंगाना के मेधावी छात्रों को सह-वित्तपोषण के आधार पर प्रतिष्ठित चिवनिंग छात्रवृत्ति प्रदान करने पर सहमत हो गई है। उन्होंने शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की।

लिंडी कैमरून ने तेलंगाना में सरकारी शिक्षकों और प्रोफेसरों के प्रशिक्षण में सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे तेलंगाना के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए ब्रिटिश विश्वविद्यालयों को हैदराबाद से संचालित करने की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने तेलंगाना की नई शिक्षा नीति का मसौदा भी प्रस्तुत किया, जिसमें प्रमुख सुधारों और सहयोग के अवसरों पर प्रकाश डाला गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, ब्रिटिश उच्चायुक्त ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और तेलंगाना और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में सहयोग का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद से होकर बहने वाली मूसी नदी का पुनरुद्धार चाहते हैं। ये उनकी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है।

पिछले साल की शुरुआत में अपनी लंदन यात्रा के दौरान, मुख्यमंत्री ने टेम्स नदी के पुनरुद्धार में मदद करने वाले विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने टेम्स नदी के प्रमुख शासी निकाय - पोर्ट ऑफ लंदन अथॉरिटी के अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया था।

मुख्यमंत्री का मानना ​​है कि मूसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना हैदराबाद की सूरत बदल देगी और विकास को बढ़ावा देगी।

उनके अनुसार, देश में किसी अन्य राज्य की राजधानी ऐसी नहीं है जिसके शहर के बीच से कोई नदी बहती हो। 300 किलोमीटर लंबी मूसी का एक लंबा और विशेष इतिहास है।

पिछले साल अक्टूबर में, उन्होंने घोषणा की थी कि मूसी के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पांच कंपनियों के एक संघ का चयन किया गया है। यह संघ मूसी के पुनरुद्धार, परियोजना लागत अनुमान और विभिन्न एजेंसियों से धन जुटाने की योजनाएं तैयार करेगा।

