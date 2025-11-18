तेलंगाना के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांगी मदद

हैदराबाद, 18 नवंबर (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में आर्थिक विकास को तेज करने के लिए केंद्र सरकार से बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने मुसी रिवर रीजुवनेशन, मेट्रो रेल विस्तार, गोदावरी जल को हैदराबाद की ओर मोड़ने की योजना और रीजनल रिंग रोड जैसे गेम-चेंजिंग प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र से तत्काल मंजूरी और सहायता मांगी।

मुख्यमंत्री मंगलवार को यहां केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई क्षेत्रीय बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद को विश्वस्तरीय “मोस्ट हैपनिंग ग्लोबल सिटी” के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार की व्यापक योजना प्रस्तुत की।

उन्होंने कहा कि कई विकास परियोजनाएं केंद्र की मंजूरी के इंतजार में लंबित हैं और मेट्रो रेल फेज-2, मुसी प्रोजेक्ट, गोदावरी जल डायवर्जन स्कीम और रीजनल रिंग रोड को तुरंत स्वीकृति व सहयोग मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य की ज़ीरो-कार्बन उत्सर्जन पहल का भी उल्लेख किया, जिसमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष हैदराबाद की सड़कों पर 3,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

बैठक में फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट, नए शहर में वैश्विक निवेश और प्रस्तावित ड्राई पोर्ट पर भी चर्चा हुई, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे।

रेवंत रेड्डी ने कहा, “हम देश के अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रतिस्पर्धा सिंगापुर, टोक्यो और न्यूयॉर्क जैसे वैश्विक शहरों से है। इसके लिए केंद्र सरकार का सहयोग बेहद जरूरी है।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार 9 दिसंबर को ‘तेलंगाना राइजिंग विज़न डॉक्यूमेंट 2047’ जारी करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2034 तक तेलंगाना को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। साथ ही उम्मीद जताई कि 2047 तक देश की 30 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की परिकल्पना में तेलंगाना 10 प्रतिशत योगदान देगा।

