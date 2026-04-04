तेलंगाना : 12 मार्च से अब तक 3,699 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त

हैदराबाद, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, तेलंगाना नागरिक आपूर्ति विभाग ने अब तक 3,699 अवैध घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं, अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया।

विभाग ने 70 छोटे सिलेंडर भी जब्त किए हैं। ये सभी सिलेंडर 12 मार्च से 3 अप्रैल के बीच जब्त किए गए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जब्त की गई संपत्ति की कीमत 1.10 करोड़ रुपए है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत कुल 1,275 मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 216 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत, जिला कलेक्टरों को यह अधिकार है कि यदि उन्हें जमाखोरी और काला बाजारी का संदेह हो, तो वे आवश्यक वस्तुओं को जब्त कर सकते हैं।

अधिकारी उन मामलों में कार्रवाई कर रहे हैं जहां घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

नागरिक आपूर्ति विभाग ने लोगों को पहले ही आश्वस्त किया है कि घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन चेतावनी दी है कि किसी भी तरह के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं को घबराकर बुकिंग न करने की भी सलाह दी गई है, क्योंकि इससे डिलीवरी सिस्टम के सुचारू संचालन में बाधा आती है।

औसतन, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), राज्य में हर दिन लगभग 2.15 लाख एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति करती हैं।

नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पेट्रोलियम उत्पादों का स्टॉक तीन महीने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। उनका यह स्पष्टीकरण कुछ दिन पहले राज्य भर के आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की घबराकर की गई खरीदारी के बाद आया।

हालांकि, राज्य में ऑटो एलपीजी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ऑटोरिक्शा चालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

31 मार्च को, उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक पत्र भेजकर, दैनिक कमी को पूरा करने के लिए राज्य को ऑटो एलपीजी की तत्काल अतिरिक्त आपूर्ति का अनुरोध किया।

उन्होंने लिखा कि राज्य को वर्तमान में प्रतिदिन 55 मीट्रिक टन की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

यह बताते हुए कि राज्य में ऑटो एलपीजी क्षेत्र पर काफी बुरा असर पड़ा है, रेड्डी ने लिखा कि इससे एलपीजी पर चलने वाले लगभग एक लाख ऑटोरिक्शा प्रभावित हुए हैं, जिससे सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बाधित हुई हैं और ऑटो चालकों तथा उनके परिवारों की आजीविका पर असर पड़ा है।

--आईएएनएस

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