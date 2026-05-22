तेल कंपनियों ने ईंधन और एलपीजी की कमी को खारिज किया, कहा-अफवाहों पर ध्यान न दें

नई दिल्ली, 21 मई (आईएएनएस)। सरकारी तेल कंपनियों एचपीसीएल, आईओसीएल और बीपीसीएल ने ईंधन की कमी की अफवाहों को खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि देश में पेट्रोल,डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर्याप्त है और जनता के जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही विश्वास करने का आग्रह किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स'वपर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (इंडियनऑयल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने कहा कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्धता और नियमित पुनःपूर्ति के साथ ईंधन वितरण नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

एचपीसीएल ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर ईंधन और एलपीजी की कमी और प्रतिबंधों की अफवाहों के बावजूद राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आपूर्ति स्थिर बनी हुई है।

कंपनी ने कहा कि जयपुर सहित राजस्थान के सभी खुदरा आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और उनमें ईंधन की निरंतर आपूर्ति और पर्याप्त भंडार मौजूद है।

एचपीसीएल के अनुसार, राजस्थान में 1 मई से 20 मई के बीच पेट्रोल की आपूर्ति ऐतिहासिक बिक्री की तुलना में 19 प्रतिशत बढ़ी, जबकि इसी अवधि में डीजल की आपूर्ति में 24.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कंपनी ने उत्तराखंड के अगस्तमुनि और गुप्तकाशी क्षेत्रों में ईंधन की कमी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि आस-पास के रिटेल आउटलेट्स पर फिलहाल पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और ईंधन की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त, एचपीसीएल ने कहा कि कालाबाजारी और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ कर्नाटक भर में एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है।

कंपनी ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने 19 मई, 2026 तक 1,874 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं और अनियमित गतिविधियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

इसी तरह, इंडियनऑयल ने कहा कि देश भर में उसके खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

कंपनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "इंडियनऑयल का नेटवर्क देश भर में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं, शांति से ईंधन भरें और केवल सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा करें।"

इस बीच, बीपीसीएल ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कालाढुंगी स्थित उसके रिटेल आउटलेट्स पर ईंधन की उपलब्धता सामान्य है और मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

कंपनी ने कहा कि आउटलेट पर मौजूद ईंधन का स्टॉक लगभग चार दिनों की नियमित बिक्री आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

इसके अतिरिक्त, तेल और डीजल कंपनियों ने ग्राहकों से अनुरोध किया कि वे घबराकर खरीदारी न करें और ईंधन आपूर्ति से संबंधित सत्यापित जानकारी के लिए केवल आधिकारिक संचार माध्यमों पर ही भरोसा करें।

--आईएएनएस

एबीएस/