टेक्स्टाइल मशीनरी एक्सपो 'सीटेक्स 2025' से सूरत की इकोनॉमी को मिलेगी रफ्तार

सूरत, 22 नवंबर (आईएएनएस)। टेक्स्टाइल मशीनरी एक्सपो 'सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो (सीटेक्स)' का 12वां एडिशन 22-24 नवंबर को गुजरात के सूरत में सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम को सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सदर्न गुजरात चैंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर और सूरत टेक्समेक फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।

इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी में देश में पहली बार सूरत में औद्योगिक कपड़ा बनाने वाली ग्लास फाइबर मशीन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मशीनरी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक सर्किट, कार, भवन निर्माण के साथ-साथ रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए कपड़ा बनाने में किया जाता है।

इस तरह का उत्पादन करनेवाली 'वेबन मशनरी' के एमडी योगेश सुतरिया ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, "यह ग्लास फाइबर मशीनरी है और भारत मे पहली बार लॉन्च हुई है। इसका बहुत से कामों जैसे बिल्डिंग मटेरियल, फायर सेफ्टी, फायर जैकेट, रेलवे ट्रैक पर बिछाने के लिए कपड़ा बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है।

सुतरिया ने आगे कहा कि हाई स्पीड वीविंग को निर्यात करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा।

चैंबर प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने बताया कि क्लाइंट को उत्पादक से जोड़ने में प्रदर्शनी की भूमिका अहम होती है। ग्राहकों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। उन्हें जिस भी तरह की मशीन की खरीदारी करनी है वे अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक स्टॉल पर विजिट कर सकते हैं।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, "हमारा अनुमान है कि इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी के बाद मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स को करीब 1000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलेंगे। इस 1000 करोड़ रुपए के कारोबार से यकीनन सूरत की जीडीपी और इकोनॉमी को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।"

मद्रासी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रदर्शनी में दुनिया भर से करीब 71 कंपनियों की भागीदारी दर्ज की जा रही है। 15000 लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं जबकि करीबन 15000 अतिरिक्त लोगों की सीटेक्स में आने की संभावना बनी हुई है।

