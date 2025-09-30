अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Indian Stock Market : भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद, सरकारी बैंकिंग शेयरों में हुई खरीदारी

सेंसेक्स और निफ्टी सपाट बंद, पीएसयू बैंकिंग शेयरों ने दिखाई मजबूती
Sep 30, 2025, 04:47 AM
भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद, सरकारी बैंकिंग शेयरों में हुई खरीदारी

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में करीब सपाट बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 61.52 अंक या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,364.94 और सेंसेक्स 19.80 अंक या 0.08 प्रतिशत की कमजोरी के साथल 24,634.90 पर था।

बाजार में मिलाजुला कारोबार हुआ। एक तरफ लार्जकैप और स्मॉलकैप में हल्की बिकवाली देखी गई। वहीं, मिडकैप में खरीदारी हुई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 154.60 अंक या 0.27 प्रतिशत की तेजी के साथ 56,533.15 बंद हुआ। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 12.25 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,548.65 पर था।

बाजार को ऊपर खींचने का काम सरकारी बैंकिंग शेयरों ने किया। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.78 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 0.88 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 0.69 प्रतिशत, निफ्टी कमोडिटीज 0.69 प्रतिशत और निफ्टी मेटल 0.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी फार्मा 0.15 प्रतिशत, निफ्टी मीडिया 0.85 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में टाइटन, एसबीआई, इटरनल (जोमैटो), ट्रेंट, बीईएल, एनटीपीसी, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और एमएंडएम टॉप गेनर्स थे। मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, एचयूएल, एचसीएल टेक और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप लूजर्स थे।

एलकेपी सिक्योरिटीज में तकनीकी विश्लेषक वत्सल भुव ने कहा कि शुरुआती सत्र में निफ्टी में हल्का उछाल देखा गया, लेकिन प्रति घंटा चार्ट पर 20-ईएमए के पास बिकवाली का दबाव रहा, जिससे दैनिक चार्ट पर दिन का अंत कमजोर बंद के साथ हुआ। डेरिवेटिव डेटा ने 24,600 और 24,500 स्ट्राइक पर पुट राइटिंग दिखाई, जो मजबूत स्पोर्ट को दर्शाता है, जबकि 24,700 और 24,800 पर कॉल राइटिंग ने रुकावट का संकेत दिया।

उन्होंने आगे कहा कि इन तकनीकी और डेरिवेटिव संकेतों के आधार पर, सूचकांक के 24,500-24,850 के अल्पकालिक दायरे में अस्थिरता और एक साइडवेज-टू-बेयरिश अंडरटोन के साथ कारोबार करने की संभावना है। तेजी की ओर बढ़ने के लिए इसके 50-दिवसीय ईएमए से ऊपर एक निरंतर चाल की आवश्यकता है।

शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई थी। सुबह 9:42 पर सेंसेक्स 265 अंक या 0.33 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,692 और निफ्टी 88 अंक या 0.38 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,744 पर था।

 

 

