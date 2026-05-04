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Stock Market India : विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बढ़त के बीच सेंसेक्स 700 अंक से अधिक उछला, बंगाल से जुड़ी कंपनियों में जोरदार तेजी

चुनावी रुझानों से बाजार में उछाल, सेंसेक्स-निफ्टी में जोरदार तेजी
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Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 05:23 AM
विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बढ़त के बीच सेंसेक्स 700 अंक से अधिक उछला, बंगाल से जुड़ी कंपनियों में जोरदार तेजी

मुंबई: विधानसभा चुनावों के रुझान में पांच में से तीन राज्यों में बीजेपी के आगे होने के बीच भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिल रही है।

दोपहर 12 बजे सेंसेक्स 706 अंक या 0.92 प्रतिशत की मजबूती के साथ 77,616 और निफ्टी 211 अंक या 0.88 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,209 पर था।

बाजार में चौतरफा तेजी देखी जा रही है। लार्जकैप के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 155 अंक या 0.86 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,161 और निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 564 अंक या 0.85 प्रतिशत की बढ़त के साथ 60,349 पर था।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के रुझान में से तीन में असम, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी में बीजेपी आगे बनी हुई है। इसके कारण पश्चिम बंगाल मुख्यालय वाली कंपनियों पर निवेशकों का फोकस बना हुआ है और उनमें जोरदार तेजी देखने को मिल रही है।

खबर लिखे जाने तक एक्साइड इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 5 प्रतिशत बढ़कर 378 रुपए, बिड़ला कॉर्पोरेशन 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 961 रुपए, बंधन बैंक 4 प्रतिशत के अधिक के उछाल के साथ 208 रुपए, सेंको गोल्ड 6 प्रतिशत की तेजी के साथ 330 रुपए, लक्स इंडस्ट्रीज करीब 3.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,444 रुपए और इमामी का शेयर 3 प्रतिशत की तेजी के साथ 457 रुपए पर था।

जानकारों ने कहा कि विधानसभा चुनावों विशेषकर पश्चिम बंगाल के परिणामों का असर शेयर बाजार पर छोटी अवधि के लिए होगा। हालांकि, लंबी अवधि में बाजार के लिए कच्चा तेल, ईरान-अमेरिका युद्ध, हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलने जैसे कई कारण अहम होंगे।

वैश्विक बाजारों में मजबूती से भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। सेंसेक्स 343.77 अंक या 0.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 77,257.27 और निफ्टी 66 अंक या 0.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,063.55 पर था।

शुरुआती कारोबार में रियल्टी और आईटी शेयरों में खरीदारी देखी गई। सूचकांकों में निफ्टी रियल्टी और निफ्टी आईटी टॉप गेनर था। निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी फार्मा के साथ करीब सभी सूचकांक हरे निशान में थे।

--आईएएनएस

 

 

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