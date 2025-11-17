Sensex Rise Today : भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला, एनर्जी और एफएमसीजी स्टॉक्स में खरीदारी

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में बड़ी तेजी के साथ खुला। सुबह 9:34 पर सेंसेक्स 260 अंक या 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,823 और निफ्टी 64 अंक या 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,974 पर था।

शुरुआत में बाजार की तेजी का नेतृत्व एनर्जी, एफएमसीजी और रियल्टी शेयर कर रहे थे। इसके साथ ही, ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा, मेटल और प्राइवेट बैंक हरे निशान में थे। केवल आईटी इंडेक्स ही लाल निशान में था।

लार्जकैप के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी बनी हुई है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 336 अंक या 0.55 प्रतिशत की बढ़त के साथ 61,075 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 111 अंक या 0.61 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,366 पर था।

बैंकिंग शेयरों में तेजी के कारण निफ्टी बैंक नए ऑल-टाइम हाई 58,977 पर पहुंच गया है।

सेंसेक्स पैक में कोटक महिंद्रा, एनटीपीसी, भारती एयरटेल, एसबीआई, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, एमएंडएम, टाइटन, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, सन फार्मा और टेक महिंद्रा गेनर्स थे। इटरनल (जोमैटो), टीसीएस, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व और एचसीएल टेक लूजर्स थे।

चॉइस ब्रोकिंग के मुताबिक, निफ्टी ने सपोर्ट जोन के आसपास रिकवरी दिखाई है और इस सपोर्ट 25,800 से 25,700 के बीच है। रुकावट का स्तर 26,000 से लेकर 26,100 के बीच है। अगर निफ्टी 26,100 के ऊपर निकलता है तो 26,250 से 26,400 तक जा सकता है।

वैश्विक बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। टोक्यो, शंघाई और हांगकांग लाल निशान में थे। बैंकॉक, सोल और जकार्ता हरे निशान में थे। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को सपाट बंद हुए थे।

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी बनी हुई है। डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.90 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 0.84 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 63 डॉलर प्रति बैरल है।

--आईएएनएस