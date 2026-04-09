Stock Market Today India : कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते लाल निशान में खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 400 अंक फिसला

मुंबई: पिछले दिन की जबरदस्त तेजी के बाद कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान में खुला। बाजार में यह गिरावट ईरान द्वारा अमेरिका पर युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद आई है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी आने से निफ्टी50 और सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली।

इस दौरान, बीएसई सेंसेक्स पिछले दिन के बंद 77,562.90 से 243.57 अंक गिरकर 77,319.33 पर खुला, तो वहीं निफ्टी अपने पिछले बंद 23,997.35 से 88.3 अंक गिरकर 23,909.05 पर खुला।

हालांकि खबर लिखे जाने तक (सुबह 9.40 बजे के करीब) सेंसेक्स 444.41 अंक यानी 0.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,118.49 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि निफ्टी50 101.45 अंक यानी 0.42 प्रतिशत गिरकर 23,895.90 पर था।

व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.13 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में मामूली 0.02 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।

सेक्टरवार देखें तो निफ्टी मेटल और निफ्टी फार्मा ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा (1.17 प्रतिशत) की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी बैंक, निफ्टी रियल्टी में भी गिरावट देखने को मिली।

निफ्टी 50 इंडेक्स में इंफोसिस, एलएंडटी, इटरनल, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एचसीएलटेक, इंडिगो और श्रीराम फाइनेंस के शेयर सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल रहे, जबकि इसके विपरीत हिंडाल्को, मैक्सहेल्थ, एनटीपीसी, बजाज-ऑटो, बीईएल और पावरग्रिड के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली।

इस बीच, ब्रेंट क्रूड वायदा में सुबह के समय 3.31 प्रतिशत की तेजी आई और यह 97.89 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड पिछले बंद भाव से 4.2 प्रतिशत बढ़कर 98.38 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस सप्ताह की शुरुआत में युद्धविराम की घोषणा की थी, लेकिन मध्य पूर्व में स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। बुधवार को इजरायल ने लेबनान पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की नई धमकी दी, जिससे स्थायी तनाव कम होने की उम्मीदों पर पानी फिर गया और वैश्विक बाजारों में घबराहट बनी रही।

अनिश्चितता को और बढ़ाते हुए ईरान के प्रमुख वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागर कलीबाफ ने संकेत दिया कि अमेरिका के साथ स्थायी शांति समझौते के उद्देश्य से वार्ता जारी रखना अब "अनुचित" हो सकता है। इसके विपरीत, व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान के साथ सीधी वार्ता जारी रहेगी।

इस बीच, तेहरान ने इजरायल पर युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, खाड़ी देशों पर अपने हमले जारी रखे, और सुरक्षित आवागमन के पूर्व आश्वासनों के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य काफी हद तक अवरुद्ध रहा। यह वित्तीय बाजारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। वहां किसी भी प्रकार की रुकावट से मुद्रास्फीति की चिंताएं फिर से बढ़ सकती हैं।

विश्लेषकों के अनुसार, व्यापारियों को सतर्क दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, सपोर्ट स्तरों के पास 'गिरावट पर खरीदारी' की रणनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए और उच्च स्तरों पर आक्रामक लॉन्ग पोजीशन लेने से बचना चाहिए।

--आईएएनएस