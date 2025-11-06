Srinagar Jewellery Fraud : महिला ने श्रीनगर के ज्वैलर्स से लाखों रुपए ठगे

श्रीनगर: स्थानीय डीलरों ने बुधवार को बताया कि एक महिला धोखेबाज ने श्रीनगर में कई ज्वैलर्स से कथित तौर पर लाखों रुपए की ठगी की है।

ज्वेलर्स के अनुसार, महिला ने धोखे और नकली चेक के जरिए कई सोने और तांबे के व्यापारियों से लाखों रुपए के कीमती सामान ठगे हैं।

व्यापारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले कुछ महीनों में कम से कम तीन जौहरी लाल बाजार स्थित शाह-ए-हमदान ऑर्नामेंट्स, नवा कदल के पास मकदूमी जेवरात, और सौरा स्थित जरगर ज्वैलर्स इसी धोखेबाज के शिकार हो चुके हैं।

ज्वेलर्स ने बताया कि ये घटनाएं इस साल जुलाई के अंत और अगस्त के अंत के बीच हुईं, जिसमें कुल मिलाकर 17 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ।

बताया गया कि आरोपी ग्राहक बनकर आभूषण की दुकानों पर जाती थी और खरीदारी की पुष्टि करने के लिए अपने परिवार को आभूषण दिखाना चाहती है।

दुकानदारों का विश्वास जीतने के बाद वह आभूषण ले लेती और जल्द ही वापस आने का वादा करती, लेकिन फिर अपना फोन बंद करके गायब हो जाती थी। एक मामले में लाल बाजार स्थित शाह-ए-हमदान ऑर्नामेंट्स ने 21 अगस्त को लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के आभूषणों के नुकसान की सूचना दी।

दुकान के मालिक ने अगले दिन लाल बाजार पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई।

नवा कदल के कानी मजार के पास स्थित मकदूमी जेवरात में 8 अगस्त को इसी तरह की धोखाधड़ी हुई, जिसमें लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

शिकायतकर्ता ने श्रीनगर के बगियास पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई।

सौरा स्थित जरगर ज्वैलर्स ने 29 जुलाई को 7 लाख रुपए के आभूषणों की ठगी की सूचना दी। मालिक ने सौरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहा कि पुलिस ने कार्रवाई का वादा किया है और विवरणों की पुष्टि कर रही है।

आरोपी महिला ने कथित तौर पर सामान लेकर भागने से पहले दुकानदारों को अपनी असली पहचान का यकीन दिलाने के लिए चेक का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

