Indigo Flight Cancellations : दक्षिणी रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की, अतिरिक्त कोच जोड़े गए

चेन्नई: इंडिगो की बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल होने से प्रभावित हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए दक्षिणी रेलवे ने तमिलनाडु और केरल में स्पेशल ट्रेनें चलाने और कोचों को अस्थायी रूप से बढ़ाने की घोषणा की है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यात्रियों की मांग में अचानक हुई बढ़ोतरी को देखते हुए रविवार और सोमवार को तीन जोड़ी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी।

कोयंबटूर-डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-कोयंबटूर एक्सप्रेस स्पेशल (नंबर 06024/06023) दोनों दिन तिरुपुर, इरोड और सेलम होते हुए चलेगी।

इसी तरह तिरुवनंतपुरम-नॉर्थ-चेन्नई एग्मोर-तिरुवनंतपुरम-नॉर्थ एक्सप्रेस स्पेशल (नंबर 06108/06107) भी रविवार और सोमवार को पोडानूर, तिरुपुर, इरोड और सेलम होते हुए चलाई जाएगी।

इसके अलावा नागरकोइल-तांबरम-नागरकोइल सुपरफास्ट स्पेशल (नंबर 06012/06011) भी इन्हीं तारीखों पर मदुरै, डिंडीगुल और तिरुचिरापल्ली होते हुए चलेगी।

ये व्यवस्थाएं इंडिगो की ओर से बड़े पैमाने पर फ्लाइट रद्द होने के बाद देशव्यापी रेल विस्तार पहल का हिस्सा हैं।

रेल मंत्रालय के अनुसार, देशभर में कुल 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं, जिससे 114 से ज्यादा ट्रिप बढ़ गई हैं। जिन रूटों पर यात्रियों की मांग बहुत ज्यादा है। वहां अतिरिक्त चेयर कार और स्लीपर क्लास कोच लगाए गए हैं।

यह अस्थायी बढ़ोतरी शनिवार से लागू हो गई है और ज्यादातर सेवाओं के लिए 10 दिसंबर तक लागू रहेगी, जबकि कुछ ट्रेनों में 12 दिसंबर तक अतिरिक्त कोच रहेंगे।

इस निर्देश के अनुसार दक्षिणी रेलवे रविवार को तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस (नंबर 12696) और मुंबई सीएसटी-चेन्नई बीच सुपरफास्ट एक्सप्रेस (नंबर 22157) में एक-एक एसी थ्री-टियर कोच जोड़ेगा। जोधपुर-तिरुचिरापल्ली हमसफर एक्सप्रेस (नंबर 20481) में 10 दिसंबर को एक एक्स्ट्रा एसी थ्री-टियर कोच लगाया जाएगा।

इसके अलावा डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-कोयंबटूर शताब्दी एक्सप्रेस (नंबर 12243), जो रविवार को अपनी यात्रा शुरू करेगी, में टेम्परेरी तौर पर एक अतिरिक्त चेयर कार कोच लगाया जाएगा।

इसकी वापसी सेवा कोयंबटूर-डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस (नंबर 12244) भी एक अतिरिक्त चेयर कार के साथ चलेगी। इसके अलावा रविवार को शुरू होने वाली तीन ट्रेनों- सेलम-चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस (नंबर 22154), इरोड-डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल येरकौड सुपरफास्ट एक्सप्रेस (नंबर 22650) और अलाप्पुझा-डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस (नंबर 22640) में से हर एक में एक एक्स्ट्रा स्लीपर क्लास कोच लगाया जाएगा।

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि इन उपायों का मकसद यात्रियों की बिना किसी रुकावट के आवाजाही सुनिश्चित करना और हवाई सेवाओं में अचानक आई रुकावट से होने वाली यात्रा की मुश्किलों को कम करना है।

--आईएएनएस