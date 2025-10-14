अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Silver Price Record : चांदी की कीमतें 52.50 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची

लंदन में चांदी 52.50 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर, सुरक्षित निवेश की बढ़ी मांग
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Oct 14, 2025, 05:34 AM
चांदी की कीमतें 52.50 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची

मुंबई: चांदी की कीमतें मंगलवार को 52.50 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं। लंदन में ऐतिहासिक शॉर्ट स्क्वीज और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश परिसंपत्तियों की मजबूत मांग के कारण चांदी की कीमत में वृद्धि दर्ज की गई।

लंदन में हाजिर चांदी 0.4 प्रतिशत बढ़कर 52.58 डॉलर प्रति औंस हो गई, जिसने जनवरी 1980 में अरबपति हंट ब्रदर्स द्वारा बाजार पर कब्जा करने की कोशिश के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।

बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण सोने की कीमतें भी लगातार आठ हफ्तों की बढ़त के साथ एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गईं।

चांदी में यह तेजी लंदन के बाजार में लिक्विडिटी को लेकर चिंताओं के बीच आई है, जिससे दुनिया भर में इस धातु को सुरक्षित करने की होड़ मच गई है।

लंदन में कीमतें न्यूयॉर्क की तुलना में रेयर प्रीमियम पर कारोबार कर रही हैं, जिससे व्यापारी उच्च कीमतों का लाभ उठाने के लिए अटलांटिक पार चांदी की छड़ें भेज रहे हैं, जो आमतौर पर सोने के लिए एक महंगा कदम होता है।

मंगलवार को प्रीमियम लगभग 1.55 डॉलर प्रति औंस रहा, जो पिछले सप्ताह 3 डॉलर से कम था।

इस दबाव को बढ़ाते हुए, लंदन में चांदी की लीज दरें पिछले शुक्रवार को एक महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 30 प्रतिशत से ऊपर बढ़ गईं, जिससे व्यापारियों के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए रखना महंगा हो गया।

हाल के हफ्तों में भारत से भारी मांग के कारण उपलब्ध सप्लाई में कमी आई, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ की आशंकाओं के बीच न्यूयॉर्क को शिपमेंट पहले ही हो गए थे।

विशेषज्ञों ने कहा कि सोने और चांदी दोनों में हालिया उछाल बाजार में बढ़ती अनिश्चितता को दर्शाता है।

भू-राजनीतिक तनाव, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों और केंद्रीय बैंकों व निवेशकों की जोरदार खरीदारी के कारण सोने की कीमतें इस वर्ष लगभग 60 प्रतिशत बढ़कर पहली बार 4,100 डॉलर के स्तर को पार कर गई हैं।

मुद्रास्फीति और खुदरा बिक्री जैसे प्रमुख अमेरिकी आर्थिक आंकड़े इस सप्ताह के अंत में आने वाले हैं, लेकिन विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर गवर्नमेंट शटडाउन जारी रहा, तो इन रिपोर्टों के जारी होने में देरी हो सकती है, जिनमें रोज़गार के आंकड़े भी शामिल हैं।

 

 

