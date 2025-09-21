शेयर बाजार में तेजी का असर! शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का पूंजीकरण 1.18 लाख करोड़ रुपए बढ़ा

मुंबई, 21 सितंबर (आईएएनएस)। देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से सात का संयुक्त बाजार मूल्यांकन पिछले सप्ताह 1,18,328.29 करोड़ रुपए बढ़ा है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक और भारती एयरटेल को सबसे अधिक फायदा हुआ।

इस दौरान निफ्टी 0.85 प्रतिशत बढ़कर 25,327.05 और सेंसेक्स 0.88 प्रतिशत की मजबूती के साथ 82,626.23 पर बंद हुआ।

15-19 सितंबर तक के कारोबारी सत्र में भारतीय स्टेट बैंक का बाजार मूल्यांकन 35,953.25 करोड़ रुपए बढ़कर 7,95,910 करोड़ रुपए हो गया, जबकि भारती एयरटेल का मूल्यांकन 33,214.77 करोड़ रुपए बढ़कर 11,18,952.64 करोड़ रुपए हो गया।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने मूल्यांकन में 12,952.75 करोड़ रुपए जोड़े, जिससे उसका बाजार पूंजीकरण 11,46,879.47 करोड़ रुपए हो गया।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का बाजार पूंजीकरण भी 12,460.25 करोड़ रुपए बढ़कर 5,65,612.92 करोड़ रुपए हो गया, जबकि इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 6,127.73 करोड़ रुपए बढ़कर 6,39,901.03 करोड़ रुपए हो गया।

एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण मामूली रूप से 230.31 करोड़ रुपए बढ़कर 14,84,816.26 करोड़ रुपए हो गया है।

दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 10,707.87 करोड़ रुपए घटकर 10,01,654.46 करोड़ रुपए रह गया है।

बजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 6,346.93 करोड़ रुपए घटकर 6,17,892.72 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 5,039.87 करोड़ रुपए घटकर 6,01,225.16 करोड़ रुपए रह गया।

सप्ताह के अंत में, एचडीएफसी बैंक सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक रही, उसके बाद टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी का स्थान रहा।

भारतीय शेयर बाजार के लिए आने वाला सप्ताह काफी अहम होगा। जीएसटी 2.0, एच-1बी वीजा, भारत-यूएस ट्रेड डील और एफआईआई डेटा बाजार की चाल को प्रभावित करेंगे।

वस्तु एवं सेव कर (जीएसटी) का नया फ्रेमवर्क 22 सितंबर से लागू हो रहा है। इसके तहत मौजूदा टैक्स स्लैब की संख्या चार - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत से घटकर दो - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रह जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने कई चीजों पर टैक्स काफी कम किया है, जिसका फायदा भी इसी दिन से आम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा।

