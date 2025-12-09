शीर्ष कंपनियों के सीईओ ने पीएम मोदी से मुलाकात की, भारत में निवेश और विस्तार की प्रतिबद्धता को दोहराया

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार को दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने मुलाकात की। इनमें इंटेल के सीईओ लिप-बू टैन, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और कॉग्निजेंट के सीईओ रवि कुमार एस और उसकी भारतीय इकाई के एमडी एवं चेयरमैन राजेश वरियर शामिल थे।

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद लिप-बू टैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। हमने टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग और भारत के लिए अपार संभावनाओं वाले विविध विषयों पर व्यापक चर्चा की। मैं एक व्यापक सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण नीति लागू करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं और इंटेल भारत सेमीकंडक्टर मिशन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके साथ पीएम मोदी ने कॉग्निजेंट के सीईओ रवि कुमार एस और उसकी भारतीय इकाई के एमडी एवं चेयरमैन राजेश वरियर से मुलाकात की।

इस पर कॉग्निजेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे सीईओ रवि कुमार एस और कॉग्निजेंट इंडिया के एमडी एवं चेयरमैन राजेश वरियर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। जहां उन्होंने एआई को अपनाने में तेजी लाने और एआई क्षमताओं एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु शिक्षा एवं कौशल विकास को आगे बढ़ाने पर एक प्रेरक बातचीत की।

वहीं, रवि कुमार एस ने एक अलग पोस्ट में कहा कि भारत के एआई-फर्स्ट रोडमैप, वैश्विक उद्यमों द्वारा एआई अपनाने की गति को तेज करने की आवश्यकता, एआई क्षमताओं के निर्माण हेतु शिक्षा और कौशल सुधारों और समावेशी विकास के लिए उत्पादकता में वृद्धि पर एक प्रेरणादायक बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद।

इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं।

सत्य नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट 17.5 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है, जो एशिया में हमारा अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, ताकि भारत के एआई-प्रधान भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, कौशल और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में मदद मिल सके।

--आईएएनएस

एबीएस/