शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का मार्केट कैप 2.16 लाख करोड़ रुपए बढ़ा

मुंबई, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का मार्केट कैप पिछले हफ्ते 2.16 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। इसकी वजह भारती एयरटेल और अन्य शेयरों का अच्छा प्रदर्शन है।

शीर्ष 10 में एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बढ़त हासिल की है। हालांकि, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इन्फोसिस और एलआईसी के मार्केट कैप में कमी दर्ज की गई है।

भारती एयरटेल का मार्केट कैप 41,254.73 करोड़ रुपए बढ़कर 11.47 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 40,123.88 करोड़ रुपए बढ़कर 10,26,491.35 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 33,185.59 करोड़ रुपए बढ़कर 15,40,210.78 करोड़ रुपए हो गया।

बजाज फाइनेंस का मूल्यांकन भी 28,903.45 करोड़ रुपए बढ़कर 6,65,899.19 करोड़ रुपए हो गया है।

हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 17,774.65 करोड़ रुपये बढ़कर 6.12 लाख करोड़ रुपए हो गया और भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण 7,938.34 करोड़ रुपये बढ़कर 8.21 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है।

दूसरी तरफ, इन्फोसिस का मूल्यांकन 30,306.35 करोड़ रुपए घटकर 5.99 लाख करोड़ रुपए रह गया, जबकि टीसीएस का मूल्यांकन 23,807.01 करोड़ रुपए घटकर 10.72 लाख करोड़ रुपए रह गया। वहीं, एलआईसी का बाजार पूंजीकरण भी 7,684.87 करोड़ रुपए घटकर 5.60 लाख करोड़ रुपए रह गया है।

बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी अच्छा रहा। निफ्टी 424 अंक या 1.68 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,709.85 और सेंसेक्स 1,451.37 अंक या 1.76 प्रतिशत की मजबूती के साथ 83,952.19 पर था।

सेक्टोरल आधार पर निफ्टी रियल्टी 4.14 प्रतिशत की तेजी के साथ टॉप गेनर था। इसके अलावा निफ्टी ऑटो 1.90 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 2.59 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 3.00 प्रतिशत, निफ्टी इन्फ्रा 1.70 प्रतिशत और निफ्टी कंजप्शन 2.73 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ।

13-17 अक्टूबर के कारोबारी सत्र में मिडकैप और स्मॉलकैप का प्रदर्शन मिलाजुला रहा। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 204.85 अंक या 0.35 प्रतिशत की मजबूती के साथ 58,902.25 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 10.95 अंक की कमजोरी के साथ 18,122.40 पर था।

