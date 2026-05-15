श्रीनगर: उमर अब्दुल्ला सरकार ने 361 करोड़ रुपए की कचरा प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी

श्रीनगर, 14 मई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने गुरुवार को श्रीनगर जिले के अचान इलाके में 361 करोड़ रुपए की ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दे दी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ने श्रीनगर के अचान में 800 टीपीडी (टन प्रति दिन) क्षमता वाले एक एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रोजेक्ट की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 361 करोड़ रुपए है।

यह फैसला मंत्रिपरिषद की छठी बैठक के दौरान लिया गया। इसका उद्देश्य श्रीनगर में वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और शहरी ठोस अपशिष्ट का पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार तरीके से स्थायी निपटान और प्रसंस्करण सुनिश्चित करना है।

प्रस्तावित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रोजेक्ट का लक्ष्य ठोस अपशिष्ट के संग्रह, पृथक्करण, उपचार और निपटान के लिए आधुनिक और कुशल प्रणालियों के माध्यम से श्रीनगर शहर की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना है।

इस प्रोजेक्ट से स्वच्छता के मानकों में काफी सुधार होने, पर्यावरण प्रदूषण कम होने और शहरी माहौल को ज्यादा साफ-सुथरा और सेहतमंद बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

अचान में इस सुविधा को स्थापित करने से लंबे समय की शहरी योजना और पर्यावरण को टिकाऊ बनाने की कोशिशों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार और जनसंख्या वृद्धि के बीच शहर की कचरा प्रबंधन की बढ़ती जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा।

एक और अहम फैसले में कैबिनेट ने श्रीनगर मास्टर प्लान–2035 के तहत बफर जोन से जुड़ी पाबंदियों में छूट देकर, सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हज़रतबल के अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दे दी है।

यह फैसला स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के उद्देश्य से लिया गया था।

यह प्रोजेक्ट बफर जोन के प्रावधानों के तहत लगी पाबंदियों से पैदा हुई कई रुकावटों की वजह से कई सालों से अटका हुआ था, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी।

गुरुवार को मिली मंजूरी के बाद, हजरतबल अस्पताल में अब बेहतर बुनियादी ढांचा और उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिनमें ब्लड बैंक सेवाएं, ऑपरेशन थिएटर और विभिन्न बीमारियों के लिए विशेष उपचार सुविधाएं शामिल हैं।

--आईएएनएस

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