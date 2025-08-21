अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में तेजी, निफ्टी 25,000 के स्तर पर बरकरार

Aug 21, 2025, 08:33 AM

मुंबई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच गुरुवार को सुबह के कारोबार में भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों में मामूली बढ़त दर्ज की गई।

सेंसेक्स 89 अंक या 0.11 प्रतिशत बढ़कर 81,947 पर पहुंच गया। निफ्टी 14 अंक या 0.06 प्रतिशत बढ़कर 25,064 पर पहुंच गया।

ब्रॉडर मार्केट में दिन की शुरुआत मिली-जुली रही, क्योंकि निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक में 0.10 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई और निफ्टी स्मॉलकैप 100 सूचकांक में 0.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

निफ्टी आईटी सूचकांक में 0.61 प्रतिशत की गिरावट आई, निफ्टी एफएमसीजी सूचकांक में 0.42 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी रियल्टी सूचकांक में 0.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्य अधिकांश सूचकांकों में मामूली गिरावट और मामूली बढ़त देखी गई।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स ने कहा, "कल की तेजी निफ्टी इंडेक्स के 25,096 के स्तर के करीब पहुंचते ही थम गई, जो कल के लिए निर्धारित पहला अपसाइड लक्ष्य था। निफ्टी ऊपरी बोलिंगर बैंड के करीब है, इसलिए एक कंसोलिडेशन की उम्मीद की जा सकती है।"

उन्होंने आगे कहा, "गिरावट की संभावना कम है, लेकिन एक और तेजी के प्रयास से पहले 25,000-24,977 या उससे नीचे के क्षेत्रों में गिरावट की उम्मीद की जा सकती है।"

निफ्टी पैक में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 1.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा। उसके बाद टॉप गेनर्स की लिस्ट में बजाज फिनसर्व, ट्रेंट और टाटा मोटर्स का स्थान रहा । हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल), टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और एशियन पेंट्स टॉप लूजर्स रहे।

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग की अमृता शिंदे ने कहा, "डेली चार्ट पर एक मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक नई मजबूती और गति का संकेत देती है। सूचकांक सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर आराम से कारोबार कर रहा है।"

शिंदे ने आगे कहा, "तत्काल समर्थन 25,000 और 24,800 पर है, जबकि प्रतिरोध 25,100 और 25,200 पर है।"

वॉल स्ट्रीट के शेयरों में तकनीकी शेयरों की अगुवाई में गिरावट देखी गई, जबकि एशिया-प्रशांत बाजारों में बढ़त देखी गई।

अमेरिकी बाजारों में, डॉव जोन्स 0.04 प्रतिशत की बढ़त में रहा, जबकि नैस्डैक 0.67 प्रतिशत और एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.24 प्रतिशत गिरा।

एशिया में, चीन का शंघाई सूचकांक और शेन्जेन सूचकांक क्रमशः 0.30 प्रतिशत और 0.38 प्रतिशत की बढ़त में रहे। जापान का निक्केई 0.58 प्रतिशत गिरा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.13 प्रतिशत गिरा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.11 प्रतिशत की बढ़त में रहा।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार लगातार दूसरे दिन शुद्ध बिकवाली जारी रखी और 1,100.09 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,806.34 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी के साथ अपना समर्थन बरकरार रखा।

विश्लेषकों ने कहा, "निवेशकों को इस बाजार में मूल्यांकन को लेकर सतर्क रहना होगा।"

