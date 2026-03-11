Indian Stock Market Fall Today : सेंसेक्स करीब 1,000 अंक फिसला, इन कारणों के चलते बाजार में आई बड़ी गिरावट

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार के कारोबारी सत्र में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर 12 बजे सेंसेक्स 987 अंक या 1.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,218 और निफ्टी 275 अंक या 1.13 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,986 पर था।

अब तक के कारोबार में बाजार में गिरावट को लीड बैंकिंग स्टॉक्स कर रहे थे। निफ्टी बैंक 1.6 प्रतिशत कमजोरी के साथ 56,044 पर था।

सूचकांकों में ऑटो, निजी बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, सर्विसेज, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, रियल्टी, डिफेंस, आईटी और इन्फ्रा दबाव के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं, दूसरी तरफ फार्मा, एनर्जी, मीडिया,मेटल, हेल्थकेयर, ऑयल एंड गैस और पीएसई हरे निशान में थे।

बाजार में गिरावट की वजह विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली जारी रहना है। यह बाजार में नकारात्मक सेंटीमेंट को बढ़ावा दे रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 4,673 रुपए की इक्विटी में बिकवाली की थी, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 6,333 करोड़ रुपए का इक्विटी में निवेश किया।

इसके अलावा, अमेरिका-ईरान जंग का लंबा चलना भी बाजार में गिरावट की एक वजह है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ जंग जल्द ही समाप्त हो सकती है, लेकिन उसके बाद ईरान की तीखी प्रतिक्रिया और अमेरिका, इजरायल द्वारा ईरान पर नए हमलों के बाद तनाव और बढ़ गया है।

वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ना भी बाजार में गिरावट की एक वजह है। खबर लिखे जाने तक बाजार में उतार-चढ़ाव दर्शाने वाला इंडिया विक्स 8.73 प्रतिशत की तेजी के साथ 20.55 पर था, जो दिखाता है कि बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है।

आमतौर पर जब भी बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो गिरावट देखने को मिलती है।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट हुई थी। बीएसई सेंसेक्स 33 अंक या 0.04 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 78,238 पर और निफ्टी 30 अंक या 0.12 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,231 पर खुला था।

--आईएएनएस