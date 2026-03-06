SEBI Inquiry Force Motors : सेबी ने फोर्स मोटर्स से पुराने वित्तीय नतीजों और स्टॉक की गतिविधियों को लेकर जानकारी मांगी

मुंबई: बाजार नियामक सेबी ने फोर्स मोटर्स लिमिटेड से पुराने वित्तीय नतीजों और फरवरी 2024 के दौरान कंपनी के शेयर की गतिविधियों को लेकर जानकारी मांगी है।

एक नियामक फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि बाजार नियामक ने 4 फरवरी, 2026 को एक ईमेल भेजा था। इसमें 30 सितंबर, 2024 को समाप्त हुई तिमाही और छमाही के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों की जानकारी मांगी गई है।

इन परिणामों की घोषणा मूल रूप से 29 अक्टूबर, 2024 को की गई थी। सेबी ने विशेष रूप से आय परिणामों की घोषणा से संबंधित घटनाओं के क्रोनोलॉजी की मांग की है।

नियामक ने कंपनी से इंसाइडर्स, प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (एमआईएस), नामित व्यक्तियों और उसके संरचित डिजिटल डेटाबेस से एक हिस्से के बारे में जानकारी देने को भी कहा है।

पुणे स्थित ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी ने कहा कि नियामक द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में उसे कोई अनियमितता या गैर-अनुपालन नहीं मिला है।

कंपनी ने यह भी कहा कि उसे इस पूछताछ के कारण अपने वित्तीय संचालन पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।

डिस्क्लोजर के बाद कंपनी के शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआत में शेयर दबाव में आए और सत्र के दौरान 6 प्रतिशत से अधिक गिर गए, लेकिन बाद में दिन में उनमें सुधार हुआ।

अंत में फोर्स मोटर्स के शेयर 365 रुपए या 1.70 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 21,815 रुपए पर बंद हुए। हालांकि, हाल के हफ्तों में शेयर में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

पिछले एक सप्ताह में फोर्स मोटर्स के शेयर 14.21 प्रतिशत गिरे, जबकि पिछले दो सप्ताहों में इनमें करीब 9 प्रतिशत की गिरावट आई।

हालांकि, मासिक आधार पर शेयर में 3.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष की शुरुआत से अब तक शेयर में 4.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पिछले तीन महीनों में शेयर में करीब 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले छह महीनों में इसमें 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

लंबी अवधि में शेयर ने निवेशकों को अच्छा मुनाफा दिया है। पिछले एक वर्ष में शेयरों की कीमत में 193 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले दो वर्षों में शेयर ने करीब 240 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

पिछले तीन वर्षों में शेयर की कीमत में करीब 1,640 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

