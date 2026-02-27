SEBI Rule Change : सेबी ने गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, रिटर्न पर होगा असर

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक्सचेंज ट्रेडड फंड्स (ईटीएफ) की ओर से रखे गए फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की वैल्यूएशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

नए फ्रेमवर्क के तहत फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू को घरेलू बाजार की कीमतों के मुताबिक वैल्यू किया जाएगा और इसका सीधा असर रिटर्न पर होगा। नया नियम एक अप्रैल से लागू होगा।

मौजूदा समय में ईटीएफ अपने पास रखे फिजिकल गोल्ड की वैल्यू को लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) पर मौजूद सोने और चांदी की कीमतों के आधार पर निर्धारित करते हैं।

इसमें कीमत तय करने के दौरान घरेलू मुद्रा के संयोजन और आयात शुल्कों को भी जोड़ा जाता है। इससे ज्यादातर समय ईटीएफ के पास मौजूद सोने और चांदी की कीमतें घरेलू बाजारों से अलग रहती हैं। इसमें घरेलू बाजार में चलने वाला प्रीमियम और डिस्काउंट अलग होता है, जिसे कुल ईटीएफ अपनी एनवीए कैलकुलेशन में जोड़ते हैं और कुछ नहीं है।

सेबी के नए सर्कुलर के मुताबिक, ईटीएफ के पास मौजूद सोने और चांदी की वैल्यू को मान्यता प्राप्त घरेलू एक्सजेंज द्वारा निर्धारित की गई स्पॉट की कीमतों के मुताबिक तय किया जाएगा।

इस फैसले से सभी ईटीएफ को अपने पास मौजूद सोने और चांदी के वैल्यूएशन में एकरुपता लाने में मदद मिलेगी।

जानकार भी इसे अच्छा फैसला मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे सभी ईटीएफ का एनएवी रिटर्न एक-दूसरे के काफी करीब आ जाएगा। साथ ही, इससे ईटीएफ में निवेश को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी, जिससे निवेशकों का भरोसा बाजार पर बढ़ेगा।

हाल के दिनों में सोने और चांदी में निवेश का चलन भी तेजी से बढ़ा है। अकेले जनवरी में गोल्ड ईटीएफ में 24,039 करोड़ रुपए और सिल्वर ईटीएफ में 9,463 करोड़ रुपए का निवेश आया।

बीते एक साल में सोने ने 80 प्रतिशत से अधिक और चांदी ने 180 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

--आईएएनएस