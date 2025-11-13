सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर निवेशकों को मिला 329 प्रतिशत का रिटर्न, आज से मिलेंगे पैसे

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) 2017-18 सीरीज-VII ट्रेंच की ड्यू डेट गुरुवार को है और इसे आठ साल पहले 13 नवंबर, 2017 को जारी किया गया था। यह जानकारी आरबीआई की ओर से दी गई।

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, इस सीरीज के एसजीबी निवेशकों को मैच्योरिटी पर 12,350 रुपए प्रति ग्राम की दर से भुगतान किया जाएगा।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अवधि 8 वर्ष होती है और पांच वर्ष पूरे होने के बाद निकासी का विकल्प उपलब्ध होता है। इससे निवेशकों को बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखने या लॉक-इन अवधि के बाद आंशिक रूप से निवेश को भुनाने (रिडेम्पशन) की सुविधा मिलती है।

एसजीबी 2017-18 सीरीज-VII ट्रेंच का रिडेम्पशन प्राइस इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) की ओर से 10, 11 और 12 नवंबर, 2025 को 24 कैरेट शुद्ध सोने के लिए जारी की गई कीमतों के औसत आधार पर तय किया गया है।

इन बॉन्ड्स को आठ साल पहले 2,934 रुपए प्रति ग्राम और ऑनलाइन खरीदारी पर दिए जाने वाले 50 रुपए के डिस्काउंट को मिला दिया जाए तो इसे 2,884 रुपए प्रति ग्राम पर जारी किया गया था।

एसजीबी को भारत सरकार की ओर से जारी किया जाता है और इसका प्रबंधन आरबीआई करता है। यह पूरी तरह से सोने की कीमतों से लिंक होता है। इस मतलब यह है कि 24 कैरेट सोने की जो कीमत बाजार में होगी, वहीं, कीमत इस बॉन्ड में दर्ज सोने की मात्रा की भी होगी।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को 2015 में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य देश के सोने के आयात को कम करने के लिए लोगों को गोल्ड बॉन्ड के रूप में एक विकल्प उपलब्ध कराना था।

गोल्ड की कीमतों में बढ़त के साथ, सरकार की ओर से इन बॉन्ड में निवेशित राशि पर सालाना 2.5 प्रतिशत का ब्याज भी दिया जाता है।

--आईएएनएस

एबीएस/