स्विगी ने वेज ऑर्डर पर भेजा नॉन-वेज फूड, यूजर का दावा "शिकायत पर नहीं दिया रिफंड"

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। फूड डिलीवरी दिग्गज कंपनी स्विगी को वेज ऑर्डर पर नॉन-वेज फूड भेजने के लिए इंटरनेट पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर 'मुंबई रेन्स' नाम के यूजर ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई थीं, जिसमें दिखाया गया था कि नॉन-वेज फूड 'चिकन' की डिलीवरी की गई है, जबकि बिल वेज फूड का था।

इसके साथ ही यूजर ने स्विगी के कस्टमर सपोर्ट के साथ बातचीत का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें इस मामले की स्विगी को जानकारी दी गई।

बातचीत में कंपनी ने यूजर को कहा कि मामले की जांच के लिए हम इसे स्पेशलिस्ट टीम के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। साथ ही कहा कि जांच के बाद एक्सपर्ट 6-8 घंटों में ईमेल के माध्यम से इस मामले पर प्रतिक्रिया देंगे।

कस्टमर ने दावा किया कि गलत सामान की डिलीवरी करने के बाद भी उसे स्विगी की ओर से रिफंड या रिप्लेसमेंट ऑफर नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि यह कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि ग्राहक सेवा की नाकामी भी है।

सोशल मीडिया यूजर ने कहा, "अगर स्विगी सेवा के लिए शुल्क लेता है तो उसे अपने वादे को पूरा करना चाहिए। यहां जिम्मेदारी का बड़ा आभाव है।"

इस पोस्ट पर कई अन्य स्विगी यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका अनुभव भी कुछ ऐसा ही रहा है।

एक यूजर ने कहा कि स्विगी ऐसे मामलों में आंशिक रिफंड ऑफर करता है, जो दिखाता है कि कंपनी की सर्विस की क्वालिटी गिर रही है।

वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि कंपनी के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि कई बार रिफंड का वादा करते हैं, लेकिन कभी रिफंड प्रोसेस नहीं करते हैं।

कुछ यूजर्स ने यह भी शिकायत की कि ग्राहक सेवा प्रतिनिधि तक पहुंचना कठिन है और संपर्क करने के बाद भी, ऑर्डर रद्द करने के अलावा समाधान शायद ही कभी पेश किया जाता है।

--आईएएनएस

एबीएस/