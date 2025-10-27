साउथ कोरिया में बैंक डिपॉजिट हुए कम, स्टॉक खरीदने की होड़ के बीच ओवरड्राफ्ट लोन बढ़ा

सोल, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। रविवार को जारी डेटा के अनुसार, दक्षिण कोरिया में बैंक डिपॉजिट में कमी आ रही है। इसके साथ ही रियल एस्टेट और स्टॉक की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि निवेश के लिए फंड जुटाने की होड़ में ओवरड्राफ्ट लोन में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं।

योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, पांच बड़े लेंडर्स - केबी कूकमीन, शिन्हान, हाना, वूरी और एनएच नोंगह्युप - में कंबाइंड डिमांड डिपॉजिट गुरुवार तक 649.53 ट्रिलियन वॉन (451.3 बिलियन डॉलर) था, जो सितंबर (आखिर) के मुकाबले 20.19 ट्रिलियन वॉन कम है। यह डेटा बैंकों से मिला है।

इसका मतलब है कि रोजाना औसतन 877.9 बिलियन वॉन का आउटफ्लो हो रहा है, और अनुमान है कि महीने के आखिर तक डिपॉजिट में लगभग 27 ट्रिलियन वॉन की गिरावट आएगी, जो जुलाई 2024 के बाद से 15 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट होगी।

अधिकारियों के अनुसार, माना जा रहा है कि डिमांड डिपॉजिट का एक बड़ा हिस्सा हालिया इन्वेस्टमेंट बूम के बीच रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में चला गया है।

हाउसहोल्ड लोन भी बढ़ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स के आसपास केंद्रित क्रेडिट लोन हैं, क्योंकि हाल के रेगुलेशन ने होम-बैक्ड लोन हासिल करना मुश्किल बना दिया है।

पांच बड़े बैंकों में क्रेडिट लाइन्स का बैलेंस 104.52 ट्रिलियन वॉन था, जो सितंबर के आखिर में 103.81 ट्रिलियन वॉन से 713.4 बिलियन वॉन ज्यादा है।

खास बात यह है कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स का बैलेंस पिछले महीने के आखिर में तेजी से बढ़ा। ये 38.79 ट्रिलियन वॉन से 530.9 बिलियन वॉन तक पहुंचा, जो अगस्त 2024 के बाद से सबसे बड़ी बढ़ोतरी है।

इस बीच, शुक्रवार को दक्षिण कोरियाई शेयर तेजी से ऊपर चढ़कर बंद हुए, टेक शेयरों में मजबूत बढ़त के कारण एक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। इसकी वजह अमेरिका और चीन के नेताओं के बीच प्लान्ड समिट की खबर रही जिसने निवेशकों का उत्साह बढ़ाया। कोरियन वॉन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ।

बेंचमार्क कोरिया कम्पोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स (केओएसपीआई) 96.03 अंक या 2.5 प्रतिशत बढ़कर 3,941.59 पर बंद हुआ।

ट्रेड वॉल्यूम 419 मिलियन शेयरों का था, जिसकी कीमत 17.6 ट्रिलियन वॉन (12.2 बिलियन) थी, जिसमें जीतने वाले शेयरों की संख्या हारने वाले शेयरों से 474 के मुकाबले 407 ज्यादा थी।

संस्थानों और विदेशी निवेशकों ने क्रमशः 1.4 ट्रिलियन वॉन और 581.5 बिलियन वॉन के शेयर खरीदे, जबकि रिटेल निवेशकों ने अकेले नेट 2 ट्रिलियन वॉन के शेयर बेचे।

--आईएएनएस

केआर/