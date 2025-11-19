सत्य नडेला 10-12 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला अगले महीने भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।

नडेला के इस दौरे की शुरुआत 10 दिसंबर से होंगी और वह दिल्ली के साथ-साथ बेंगलुरु और मुंबई भी जाएंगे।

अपनी यात्रा के दौरान नडेला पीएम मोदी के साथ-साथ आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे।

जानकारी के मुताबिक, नडेला 10 दिसंबर को दिल्ली आएंगे और इसके बाद वह 11 दिसंबर को बेंगलुरु और फिर 12 दिसंबर को मुंबई की यात्रा करेंगे।

नडेला की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है, जब माइक्रोसॉफ्ट तेजी से क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मार्केट में विस्तार कर रहा है।

इस साल जनवरी में अपनी पिछली यात्रा के दौरान, नडेला ने भारत में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए 3 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी।

उस समय, उन्होंने कहा था कि भारत एआई इनोवेशन में एक ग्लोबल लीडर बन रहा है और माइक्रोसॉफ्ट देश को "एआई-फर्स्ट" बनाने में मदद करना चाहता है।

इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक 1 करोड़ और भारतीयों को जरूरी एआई स्किल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है।

माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं उसकी चिर प्रतिद्वंद्वी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल भी भारत में लगातार निवेश कर रही है।

गूगल ने हाल ही में भारत के विशाखापत्तनम में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट एआई हब बनाने का ऐलान किया है। इसमें कंपनी की योजना अगले पांच वर्षों में करीब 15 अरब डॉलर निवेश करने की है।

विशाखापत्तनम में गूगल एआई हब को अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणीकॉनेक्स के सहयोग से विकसित किया जाएगा, जिसमें एआई डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इससे भारत की एआई क्षमताओं में पीढ़ीगत बदलाव लाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग क्षमता जोड़ेगी।

