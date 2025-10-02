सितंबर में हुंडई और किआ की अमेरिकी बिक्री में 12.1 प्रतिशत का उछाल, ईवी की मजबूत मांग का रहा असर

सियोल/नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। हुंडई मोटर ग्रुप ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि सितंबर में कंपनी की अमेरिकी बिक्री में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो टैरिफ दबावों के बावजूद रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मासिक बिक्री का परिणाम है।

ग्रुप के अनुसार, पिछले महीने अमेरिका में कंपनी की संयुक्त बिक्री एक वर्ष पहले की तुलना में 12.1 प्रतिशत बढ़कर 1,43,367 यूनिट हो गई।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, हुंडई मोटर कंपनी ने 77,860 यूनिट बेचीं, जो सालाना आधार पर 12.8 प्रतिशत अधिक है, जिसमें उसका स्वतंत्र लक्जरी ब्रांड जेनेसिस भी शामिल है।

जबकि किआ कॉर्प की बिक्री 11.2 प्रतिशत बढ़कर 65,507 यूनिट हो गई।

अमेरिकी सरकार द्वारा अगस्त के अंत में 7,500 अमेरिकी डॉलर का ईवी टैक्स क्रेडिट समाप्त करने के बाद भी ईवी की बिक्री 17,269 यूनिट के मासिक रिकॉर्ड तक पहुंच गई।

हुंडई मोटर की इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 141 प्रतिशत बढ़कर 11,052 यूनिट हो गई, जबकि किआ की बिक्री 51.4 प्रतिशत बढ़कर 6,217 यूनिट हो गई।

समूह की हाइब्रिड बिक्री भी 56.2 प्रतिशत बढ़कर 27,431 यूनिट हो गई, जिससे सितंबर में कुल पर्यावरण-अनुकूल वाहनों की बिक्री 44,701 यूनिट हो गई, जो पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में 70.9 प्रतिशत अधिक है।

हुंडई के लिए, टक्सन स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) 17,569 यूनिट के साथ सबसे अधिक बिकने वाली कार रही, इसके बाद एलांट्रा सेडान और सांता फे एसयूवी क्रमशः 13,808 यूनिट और 10,114 यूनिट के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं।

किआ की सबसे अधिक बिकने वाली कार स्पोर्टेज एसयूवी रही, जिसकी 14,515 यूनिट बिकीं, उसके बाद क्रमशः 8,829 यूनिट और 8,408 यूनिट के साथ के4 और टेल्यूराइड का स्थान रहा।

तिमाही आधार पर, जुलाई-सितंबर की अवधि में हुंडई और किआ ने अमेरिका में संयुक्त रूप से 481,750 यूनिट बेचीं, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है और यह उनकी अब तक की सबसे अधिक तीसरी तिमाही की बिक्री है।

इस बीच, किआ इंडिया ने सितंबर में 22,700 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो अगस्त 2025 में बेची गई 19,608 यूनिट की तुलना में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

कंपनी ने सालाना आधार पर बिक्री में मजबूत वृद्धि दर्ज की है और 2025 में अब तक 206,582 यूनिट की बिक्री की है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 192,690 यूनिट बेची गई थीं, जो 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

हाल ही में लागू हुए जीएसटी सुधारों ने कराधान को सरल बनाया और खरीदारों को वित्तीय लाभ दिया साथ ही, फेस्टिव सीजन ने कस्टमर सेंटीमेंट को बढ़ाया, जिससे किआ के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की मांग बढ़ी।

किआ इंडिया ने अपनी वैश्विक स्थिति को मज़बूत बनाते हुए इस वर्ष सितंबर में 2,606 यूनिट का निर्यात किया।

--आईएएनएस

