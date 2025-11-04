अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सस्ता हुआ सोना-चांदी, 3000 रुपए से ज्यादा गिरे सिल्वर के दाम

Nov 04, 2025

मुंबई, 4 नवंबर (आईएएनएस)। सोना-चांदी की कीमतों में मंगलवार के कारोबारी दिन गिरावट दर्ज की गई है। जहां पीली धातु में 300 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक गिरावट रही वहीं, 1 किलोग्राम चांदी की कीमत भी 3000 रुपए से ज्यादा घट गई है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,419 रुपए दर्ज की गई है, जो कि इससे पहले कारोबारी दिन सोमवार को 1,20,777 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। बीते 24 घंटों में सोने के दाम में 358 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है।

वहीं, 22 कैरेट सोना भी 328 रुपए प्रति 10 ग्राम घटकर 1,10,304 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।

चांदी की कीमतों की बात करें तो एक किलोग्राम चांदी का भाव 1,46,150 रुपए पर आ गया है, जो कि इससे पहले 1,49,300 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था। चांदी की कीमत में 3150 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी दर्ज की गई है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.54 प्रतिशत घटकर 1,20,750 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.38 प्रतिशत घटकर 1,45,714 रुपए पर पहुंच गया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। कॉमेक्स पर सोने का दाम 0.47 प्रतिशत घटकर 3,995 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 1.57 प्रतिशत घटकर 47.29 डॉलर प्रति औंस हो गया है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा, सोने ने कमजोरी के साथ कारोबार किया और कीमतें 500 गिरकर 1,20,950 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गईं। मजबूत डॉलर और यूएस फेड के भविष्य में रेट कट को लेकर अनिश्चितता के कारण और वर्तमान यूएस शटडाउन की वजह से लिमिटेड डेटा रिलीज के बीच कीमतें कुछ समय के लिए 1,20,000 रुपए के निचले स्तर के करीब पहुंच गई थीं।

त्रिवेदी ने आगे कहा कि यूएस-चीन व्यापार वार्ता को लेकर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स का असर भी बुलियन सेंटीमेंट पर देखने को मिला।

उन्होंने कहा, "अगले अहम ट्रिगर फेडरल रिजर्व अधिकारियों के भाषण होंगे, जिनसे रेट आउटलुक के बारे में संकेत मिल सकते हैं। सोने के 1,18,500–1,24,000 रुपए की रेंज में वोलैटाइल रहने की उम्मीद है।"

--आईएएनएस

एसकेटी/

