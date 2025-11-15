सस्ता हुआ सोना-चांदी, 1700 रुपए से भी ज्यादा गिरे पीली धातु के दाम

मुंबई, 14 नवंबर (आईएएनएस)। सोना-चांदी के रेट्स में आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। 1 किलोग्राम चांदी का भाव 1.60 लाख रुपए के नीचे आ गया है। वहीं, 24 कैरेट सोने की कीमत में भी 1700 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट आई है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,24,794 रुपए दर्ज की गई है, जो कि इससे पहले कारोबारी दिन गुरुवार को 1,26,554 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बीते 24 घंटों में सोने के दाम में 1,760 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है।

इसी तरह, 22 कैरेट सोना भी 1,15,923 रुपए प्रति 10 ग्राम से घटकर 1,14,311 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 18 कैरेट सोने का भाव भी 94,916 रुपए प्रति 10 ग्राम से घटकर 93,596 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।

एक किलोग्राम चांदी का भाव 1,59,367 रुपए पर आ गया है, जो कि इससे पहले 1,62,730 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था। चांदी की कीमत में 3363 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 3.29 प्रतिशत घटकर 1,22,575 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 4.68 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1,54,870 रुपए पर पहुंच गया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का दाम 3.15 प्रतिशत घटकर 4,062.30 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 4.88 प्रतिशत की गिरावट के बाद 50.57 डॉलर प्रति औंस हो गया है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा, "कल शाम की बिकवाली के बाद सोने की कीमतें कमजोर रहीं। फेडरल रिजर्व मेंबर्स के कमेंट्स से पता चलता है कि ताजा आर्थिक आंकड़ों की कमी के चलते ब्याज दरों में कटौती को लेकर देर हो सकती है, जिससे बुलियन सेंटीमेंट कमजोर हो गया।"

उन्होंने आगे कहा कि डॉलर इंडेक्स मजबूत होने से सोने पर दबाव बढ़ा। कीमतें 1,27,000 रुपए के उच्च स्तर से गिरकर 1,25,600 रुपए पर आ गई हैं लेकिन अभी भी 4 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त बरकरार बनी हुई है। सोने की कीमतें 1,24,000-1,27,500 रुपए के दायरे में अस्थिर रहने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एसकेटी/