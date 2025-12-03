अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सेंसेक्स सपाट बंद; निफ्टी 26,000 के नीचे फिसला

Dec 03, 2025, 03:19 PM

मुंबई, 03 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में सपाट बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 31.46 अंक की मामूली गिरावट के साथ 85,106.81 और निफ्टी 46.20 अंक या 0.18 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,986 पर बंद हुआ।

बाजार को संभालने का काम आईटी और फाइनेंशियल शेयरों ने किया। सूचकांकों में निफ्टी आईटी 0.74 प्रतिशत, निफ्टी बैंक 0.13 प्रतिशत और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके अलावा फार्मा, मीडिया और सर्विसेज सूचकांक भी हरे निशान में बंद हुए।

दूसरी तरफ ऑटो, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, इन्फ्रा और कमोडिटीज लाल निशान में बंद हुए।

लार्जकैप के मुकाबले मिडकैप और स्मॉलकैप में अधिक गिरावट देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 594.80 अंक या 0.98 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60,315.65 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 127 अंक या 0.71 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,649.45 पर था।

सेंसेक्स पैक में टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक और कोटक महिंद्रा गेनर्स थे। ट्रेंट, टाइटन, एमएंडएम, एनटीपीसी, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, एलएंडटी, मारुति सुजुकी, एचयूएल, ट्रेंट और इटरनल लूजर्स थे।

बाजार के जानकारों ने कहा कि रुपए में लगातार गिरावट के चलते भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने कारण विदेशी निवेशक मुनाफा वसूली कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनके मुनाफा कम हो रहा है।

बीते कई सत्रों से डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट देखी जा रही है और यह 90 के स्तर के नीचे फिसल चुका है।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई थी। सुबह 9 बजकर 31 मिनट पर सेंसेक्स 168.66 अंक या 0.20 प्रतिशत की गिरावट के बाद 84,969.61 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 66.35 अंक या 0.25 प्रतिशत की गिरावट के बाद 25,965.85 स्तर पर बना हुआ था।

--आईएएनएस

एबीएस/

