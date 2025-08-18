अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सेंसेक्स और निफ्टी में 1.3 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल, ऑटो शेयरों में तेजी

Aug 18, 2025

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को मजबूती के साथ हरे निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में तेजी का नेतृत्व ऑटो शेयरों ने किया, जिसमें निफ्टी ऑटो में 4 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 1,056 अंक या 1.31 प्रतिशत बढ़कर 81,654 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी 50 इंडेक्स 354 अंक या 1.44 प्रतिशत बढ़कर 24,985 अंक पर पहुंच गया।

सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी ऑटो में 4 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी बैंक 695 अंक या 1.26 प्रतिशत बढ़कर 56,037.15 अंक पर कारोबार कर रहा था।

निफ्टी मेटल में 1.22 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में क्रमशः 1.36 प्रतिशत और 1.62 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। अधिकांश अन्य सूचकांकों में मध्यम वृद्धि देखी गई।

निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प ने 7.18 प्रतिशत की उछाल के साथ बढ़त का नेतृत्व किया। मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो और एमएंडएम टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहे। वहीं, टॉप लूजर्स की लिस्ट में एचसीएल टेक, लार्सन, डॉ रेड्डीज लैब्स, ओएनजीसी और टीसीएस शामिल रहे।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स ने कहा, "पिछले सप्ताह के उलटफेर के प्रयास 24670-24720 के क्षेत्र में रुक गए, जिससे निफ्टी में तेजी की पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि, मिड-कैप और स्मॉल-कैप सूचकांकों में क्रमशः 43 प्रतिशत और 39 प्रतिशत अपने-अपने 10-डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर रहे, जो जुलाई के अंत के बाद से उच्चतम स्तर है, जिससे पता चलता है कि बाजार में व्यापक उलटफेर पहले से ही चल रहा है।"

चॉइस ब्रोकिंग की अमृता शिंदे ने कहा, "तकनीकी रूप से, 24,750 से ऊपर की एक निर्णायक चाल 24,900 और 25,000 की ओर बढ़त का रास्ता खोल सकती है, जबकि तत्काल समर्थन 24,600 और 24,500 पर है। दोनों को नए लॉन्ग पोजीशन के लिए आकर्षक क्षेत्र माना जाता है।"

अमेरिका-रूस समिट बिना किसी युद्धविराम के संपन्न होने के बाद सोमवार को एशिया-प्रशांत बाजारों में तेजी रही।

अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद गिरावट आई, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.08 प्रतिशत बढ़ा, जबकि नैस्डैक 0.4 प्रतिशत और एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.29 प्रतिशत गिरे।

सुबह एशियाई बाजारों में तेजी रही। चीन का शंघाई सूचकांक 1.19 प्रतिशत बढ़ा, जापान का निक्केई 0.87 प्रतिशत बढ़ा और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.36 प्रतिशत बढ़ा। हालांकि, दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.29 प्रतिशत की गिरावट आई।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों की 25 से 29 अगस्त के बीच प्रस्तावित नई दिल्ली यात्रा को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) आखिरी कारोबारी दिन 14 अगस्त को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 1,926.76 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 3,895.68 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

