अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सेंसेक्स, निफ्टी मामूली बढ़त के साथ खुले; एफएमसीजी शेयरों ने किया तेजी का नेतृत्व

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 29, 2025, 10:51 AM

मुंबई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों के प्रभाव से उबरने की कोशिशों के बीच, शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुला।

निफ्टी 50 इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 36 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 24,537 पर पहुंच गया। इस बीच, बीएसई सेंसेक्स 118 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 80,199 पर पहुंच गया।

बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक स्थिर कारोबार कर रहे थे।

सेक्टोरल फ्रंट पर एफएमसीजी इंडेक्स 1.59 प्रतिशत की बढ़त में रहा, जबकि ऑटो इंडेक्स 0.84 प्रतिशत की गिरावट में रहा। निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.43 प्रतिशत की बढ़त में रहा।

निफ्टी पैक में, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट, एचयूएल, टाटा स्टील, टीसीएस और एशियन पेंट्स टॉप गेनर्स की लिस्ट में थे। वहीं, श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाइटन कंपनी, एलएंडटी और आईसीआईसीआई बैंक टॉप लूजर्स रहे।

विश्लेषकों ने कहा कि निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक मजबूत बियरिश कैंडल बनाया है, जो लगातार बिकवाली के दबाव को दर्शाता है।

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग की अमृता शिंदे ने कहा, "तकनीकी रूप से, 24,700 से ऊपर एक निर्णायक कदम 24,850 और 25,000 के क्षेत्रों की ओर रास्ता खोल सकता है, जबकि तत्काल समर्थन 24,337 पर है, जिसके बाद 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,260 पर है। ये ऐसे स्तर हैं जो नई लॉन्ग पोजीशन को आकर्षित कर सकते हैं।"

विश्लेषकों का मानना ​​है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ, जो पहले ही लागू हो चुका है, निकट भविष्य में मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित करेगा। हालांकि, बाजार में घबराहट की संभावना नहीं है क्योंकि यह उच्च टैरिफ को एक अल्पकालिक परेशानी के रूप में देखेगा, जिसका जल्द ही समाधान हो जाएगा।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा, "ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ और भारत के हाई वैल्यूएशन से उपजे बाजार की नेगेटिव सेंटीमेंट ने एफआईआई को अपनी शॉर्ट पोजीशन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अगर टैरिफ नीति पर जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता है, तो सेंटीमेंट बदल सकता है और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है।"

उन्होंने आगे कहा कि भारत में नीतिगत पहलों बजट के माध्यम से राजकोषीय प्रोत्साहन, दरों में कटौती के माध्यम से मौद्रिक प्रोत्साहन और आगामी जीएसटी रेशनलाइजेशन से आने वाली तिमाहियों में आर्थिक विकास और कॉर्पोरेट आय में सुधार आना चाहिए, जिससे बाजार की बुनियादी बातों के समर्थन से बाजार में तेजी आएगी।

अमेरिकी बाजारों में रातोंरात मामूली बढ़त दर्ज की गई, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.16 प्रतिशत की तेजी रही, जबकि नैस्डैक में 0.53 प्रतिशत और एसएंडपी 500 में 0.32 प्रतिशत की बढ़त रही।

सुबह के सत्र में एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख रहा।

टोक्यो में मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगस्त में धीमी गति से बढ़े। जुलाई में बेरोजगारी दर भी घटकर 2.3 प्रतिशत रह गई, जो पिछले महीने 2.5 प्रतिशत थी।

चीन का शंघाई सूचकांक 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ स्थिर रहा, जबकि शेन्जेन में 0.81 प्रतिशत की तेजी रही। जापान का निक्केई 0.43 प्रतिशत की गिरावट में रहा, हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.76 प्रतिशत की बढ़त में रहा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.12 प्रतिशत गिरा।

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को लगातार चौथे दिन बिकवाली जारी रखी और 3,856.51 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इस बीच, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) शुद्ध खरीदार बने रहे और उन्होंने 6,920.34 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

