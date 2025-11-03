सेंसेक्स मामूली तेजी के साथ बंद, मिडकैप और स्मॉलकैप में हुई खरीदारी

मुंबई, 3 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 39.78 अंक या 0.05 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 83,978.49 और निफ्टी 41.25 अंक या 0.16 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,763.35 पर था।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में अधिक तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 461.50 अंक या 0.77 प्रतिशत की मजबूती के साथ 60,287.40 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 132.60 अंक या 0.72 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,513.40 पर था।

सेक्टोरल आधार पर ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मेटल, रियल्टी, रियल्टी, मीडिया, एनर्जी, प्राइवेट बैंक और कमोडिटीज इंडेक्स हरे निशान में थे। हालांकि, आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए।

सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इटरनल (जोमैटो), एसबीआई, भारती एयरटेल, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स थे। मारुति सुजुकी, आईटीसी, टीसीएस, एलएंडटी, बीईएल, टाइटन, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, एचयूएल और बजाज फिनसर्व टॉप लूजर्स थे।

जानकारों ने कहा कि मुनाफवसूली के कारण बाजार हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। सरकारी बैंकिंग शेयरों ने मजबूत प्रदर्शन जारी रखा। वहीं, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होने के कारण आईटी शेयरों में गिरावट हुई।

डॉलर की मजबूती के कारण रुपए का प्रदर्शन कमजोर रहा और 0.06 पैसे कमजोर होकर 88.76 पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली ने भी रुपए पर दबाव बनाने का काम किया है।

जानकारों का कहना है कि रुपया 88.45-89.25 की रेंज में रह सकता है।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हुई। सुबह 9:19 पर सेंसेक्स 126 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,811 और निफ्टी 20 अंक या 0.08 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 25,688 पर था।

