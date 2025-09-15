अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुआ, मिडकैप और स्मॉलकैप में रही खरीदारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 15, 2025, 12:03 PM

मुंबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार के सत्र में मिलाजुला कारोबार हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 118.96 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,785.74 और निफ्टी 44.80 अंक या 0.18 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,069.20 पर था।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में भी खरीदारी हुई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 258.90 अंक या 0.44 प्रतिशत की तेजी के साथ 58,486.10 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 137.10 अंक या 0.76 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,127 पर बंद हुआ।

सेक्टोरल आधार पर पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, रियल्टी, एनर्जी, प्राइवेट बैंक और इन्फ्रा हरे निशान में बंद हुए। ऑटो, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, कंजप्शन और सर्विसेज लाल निशान में बंद हुए।

सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, इटरनल (जोमैटो), अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएंडटी, अदाणी पोर्ट्स, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, ट्रेंट और आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर्स थे। एमएंडएम, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, टाइटन, सन फार्मा, टीसीएस, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील टॉप लूजर्स थे।

आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि भारतीय इक्विटी बाजारों की सपाट शुरुआत हुई थी, लेकिन अंतिम कारोबारी घंटों में बिकवाली का दबाव देखा गया। इस सप्ताह के अंत में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति घोषणा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अपेक्षित व्यापार वार्ता से पहले, प्रतिभागियों की धारणा सतर्क रही। घरेलू आर्थिक मोर्चे पर, भारत के थोक महंगाई दर में अगस्त 2025 में सालाना आधार पर 0.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बाजार की 0.30 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीदों से अधिक थी और यह जुलाई में -0.58 प्रतिशत थी।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मिलीजुली हुई थी। सुबह 9:22 पर सेंसेक्स 40.18 अंक या 0.05 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 81,864.52 और निफ्टी 20.75 अंक या 0.08 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,094.55 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...