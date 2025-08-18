सेंसेक्स 676 अंक उछलकर बंद, ऑटो और कंजप्शन शेयरों में हुई खरीदारी

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 676.09 अंक या 0.84 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,273.75 और निफ्टी 245.65 अंक या एक प्रतिशत की तेजी के साथ 24,876.95 पर था।

शेयर बाजार में तेजी का नेतृत्व ऑटो और कंजप्शन शेयरों ने किया। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 4.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं, निफ्टी कंजप्शन में 2.11 प्रतिशत और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 3.38 प्रतिशत की बढ़त देखी गई।

इसके अलावा, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, एनर्जी और प्राइवेट बैंक हरे निशान में बंद हुआ। आईटी, फार्मा और मीडिया लाल निशान में बंद हुए।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी खरीदारी हुई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 608.90 अंक या 1.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 57,113.15 और निफ्टी स्मॉलकैप 242.95 अंक या 1.38 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,790.40 पर था।

सेंसेक्स पैक में मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, एमएंडएम, एचयूएल, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, टाइटन, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे। आईटीसी, एलएंडटी, इटरनल, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, इन्फोसिस, सन फार्मा और बीईएल टॉप लूजर्स थे।

बाजार में तेजी की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी सुधारों का ऐलान और वैश्विक स्तर पर रूस-यूक्रेन युद्ध के समाप्त होने की संभावना को माना जा रहा है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार रूपक दे का कहना है कि निफ्टी गैप-अप के साथ खुला और इसने 25,000 पर रुकावट का सामना किया। रुझान सकारात्मक बना हुआ और आने वाले समय में 25,000 के स्तर को तोड़ सकता है। इसका सपोर्ट 24,800 के आसपास है। अगर यह टूटता है तो 24,500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं, 25,000 से ऊपर निकलने पर एक बड़ी रैली आ सकती है।

--आईएएनएस

