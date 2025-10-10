अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सेंसेक्स 328 अंक उछलकर बंद, बैंकिंग शेयरों में हुई खरीदारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 10, 2025, 02:31 PM

मुंबई, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा तेजी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 328.72 अंक या 0.40 प्रतिशत की मजबूती के साथ 82,500.82 और निफ्टी 103.55 अंक या 0.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,285.35 पर था।

बाजार को ऊपर खींचने का काम बैंकिंग शेयरों ने किया। निफ्टी बैंक 417.70 अंक या 0.74 प्रतिशत की मजबूती के साथ 56,609.75 पर था। निफ्टी ऑटो (0.50 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (1.67 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (0.44 प्रतिशत), निफ्टी एफएमसीजी (0.44 प्रतिशत) और निफ्टी एनर्जी (0.43 प्रतिशत) की मजबूती के साथ बंद हुआ।

वहीं, निफ्टी मेटल (0.91 प्रतिशत) और निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स (0.18 प्रतिशत) की गिरावट के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में एसबीआई, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बीईएल, अदाणी पोर्ट्स, इटरनल (जोमैटो), सन फार्मा, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट और ट्रेंट टॉप गेनर्स थे। टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स और भारती एयरटेल टॉप लूजर्स थे।

एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे ने कहा कि निफ्टी ने हाल की में कंसोलिडेशन रेंज से ब्रेक आउट दिया है। इस कारण आने वाले समय में ट्रेंड सकारात्मक रह सकता है। अगर ऐसे में कोई भी गिरावट होती है तो यह खरीदारी का मौका हो सकती है। तेजी की स्थिति में निफ्टी 25,500-25,550 तक जा सकता है, गिरावट की स्थिति में सपोर्ट 25,150 पर है और अगर यह इस स्तर के नीचे जाता है और गिरावट बढ़ सकती है।

जानकारों के मुताबिक, "कुल मिलाकर बाजार का माहौल सकारात्मक हो रहा है। वैश्विक स्तर पर 'गाजा शांति समझौता' संघर्ष समाप्त होने और क्षेत्र से भू-राजनीतिक जोखिम में कमी का संकेत देता है।"

भारतीय शेयर बाजार कारोबारी सत्र में हरे निशान में खुला। बाजार में चौतरफा तेजी देखी जा रही है। सुबह 9:33 पर सेंसेक्स 227 अंक या 0.28 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,399 और निफ्टी 63 अंक या 0.25 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,245 पर था।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...