सेंसेक्स 313 अंक गिरा, मिडकैप और स्मॉलकैप में हुई खरीदारी

Nov 25, 2025, 04:41 PM

मुंबई, 25 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक मंगलवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। दिन के अंत में सेंसेक्स 313.70 अंक या 0.37 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 84,587.01 और निफ्टी 74.70 अंक या 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,884.80 पर था।

लार्जकैप में बिकवाली देखी गई। इसके उलट मिडकैप और स्मॉलकैप में खरीदारी हुई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 216.40 अंक या 0.38 प्रतिशत की तेजी के साथ 60,298 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 33.80 अंक या 0.19 प्रतिशत की मजबूती के साथ 17,730.30 पर था।

सेक्टोरल आधार पर मिलाजुला कारोबार हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.44 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 0.44 प्रतिशत, निफ्टी मेटल 0.55 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 1.62 प्रतिशत, निफ्टी कमोडिटी 0.15 प्रतिशत और निफ्टी हेल्थकेयर 0.37 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ।

दूसरी तरफ निफ्टी ऑटो 0.23 प्रतिशत, निफ्टी आईटी 0.57 प्रतिशत, निफ्टी मीडिया 0.80 प्रतिशत और निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में बीईएल, एसबीआई, टाटा स्टील, इटरनल (जोमैटो) और भारती एयरटेल गेनर्स थे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, ट्रेंट, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, एमएंडएम और आईसीआईसीआई बैंक लूजर्स थे।

जानकारों के मुताबिक, भारतीय बाजार में गिरावट मुख्य सूचकांकों तक सीमित थी, जबकि व्यापक बाजार में मिलाजुला कारोबार हुआ है। ऑटो, आईटी और निजी बैंकिंग शेयरों में मुनाफावसूली देखी गई। आने वाले समय में भारत के दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े, अमेरिका में ब्याज दरें और अन्य वैश्विक कारक बाजार की दिशा तय करेंगे।

भारतीय शेयर बाजार मिश्रित ग्लोबल संकेतों से सपाट खुला था। सुबह 9 बजकर 22 मिनट पर सेंसेक्स 42.14 अंक या 0.05 प्रतिशत की मामूली गिरावट के बाद 84,858.57 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 13.15 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के बाद 25,946.35 स्तर पर बना हुआ था।

--आईएएनएस

एबीएस/

