सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर बोले आकाश अंबानी, हम भाग्यशाली हैं कि हमें उनके जैसा नेता मिला

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर बोले रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा,"हम भाग्यशाली हैं कि हमें उनके जैसा नेता मिला।"

इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी 2025) के 9वें संस्करण के साइडलाइन में मीडिया से बातचीत करते हुए आकाश अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के 25 साल का सार्वजनिक जीवन समर्पण, सेवा और परिवर्तनकारी शासन का प्रतीक है। इससे देश में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं।

उन्होंने मीडिया से कहा, "यह भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम रहा है और हम भाग्यशाली हैं कि हमें उनके जैसा नेता मिला।"

आकाश अंबानी ने आगे कहा कि आज देश के पास एक पूरी आपूर्ति श्रृंखला है, जिसमें सेमीकंडक्टर से लेकर फ्रॉड मैनेजमेंट और 6जी सबकुछ है। हम आने वाले समय में इनोवेशन और डिजिटस क्रांति के जरिए देश को अग्रणी रखने का कार्य करेंगे।

इससे पहले दिन में, पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में यशोभूमि में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और टेक्नोलॉजी इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह विकास ‘आत्मनिर्भर भारत विजन’ की मजबूती और पिछले एक दशक में दूरसंचार क्षेत्र में हुई भारत की प्रगति को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5जी कनेक्टिविटी अब देश के लगभग हर जिले तक पहुंच गई है, जो उन दिनों की तुलना में एक बड़ी उपलब्धि है जब भारत 2जी नेटवर्क के लिए संघर्ष कर रहा था।

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, एक लाख टावर लगाने की उपलब्धि से भारत ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जो कि दिखाता है कि देश बड़े स्तर पर टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में सक्षम है।

पीएम मोदी ने कहा, "नए 4जी नेटवर्क से तेज इंटरनेट स्पीड, अधिक विश्वसनीय सेवाएं और निर्बाध कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत की तकनीकी बढ़त और मजबूत होगी।"

--आईएएनएस

एबीएस/