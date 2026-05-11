सर्राफा व्यापारी और ग्राहक बोले-राष्ट्रहित के लिए सोने की खरीद-बिक्री बंद करना जरूरी

मुंबई, 11 मई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना के सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों से एक साल तक सोना खरीदने से बचने की अपील की थी। प्रधानमंत्री की इस अपील पर पूरे देश में इस समय चर्चा तेजी से हो रही है। इसको लेकर मुंबई के सर्राफा व्यापारी कुमार जैन और ग्राहकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि राष्ट्रहित के लिए जो जरूरी है, उसे करेंगे।

सर्राफा व्यापारी कुमार जैन ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "भारत में 8-9 टन सोना आता है, जिसका भुगतान सरकार को डॉलर में करना पड़ता है। एक डॉलर आज 97 रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे में मैं भी ग्राहकों से अपील करूंगा कि विवाह में जितना जरूरत हो, उतना ही आभूषण खरीदें। प्रधानमंत्री की अपील से व्यापार में नुकसान होगा, लेकिन देश के लिए हम ये सहन करने को तैयार हैं। पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों के कम उपयोग से देश का पैसा बचेगा और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी।"

एक ज्वेलर ने कहा, "वैश्विक राजनीतिक स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील एकदम सही है। भारतीय रुपया काफी दिनों से नीचे गिरता जा रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री का यह कदम बहुत ही अच्छा है। सोने की खरीद पर अंकुश लगने से नुकसान तो होगा, लेकिन राष्ट्रहित के लिए यह जरूरी है।"

आभूषण खरीदने आई युवती ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से सहमत हूं, लेकिन घर में शादी है तो सोना खरीदना ही पड़ेगा। वह एक बजट में सोने का आभूषण खरीदेंगी।"

एक अन्य महिला ने कहा, मैं प्रधानमंत्री की बात से सहमत हूं, लेकिन जरूरत है तो सोने का आभूषण खरीदेंगे। अभी घर में शादी है तो जो जरूरी आभूषण हैं, वही खरीदेंगे। अभी सोना महंगा है तो प्रधानमंत्री की बात मानना भी ठीक है। जब सोने का दाम कम होगा तो और आभूषण खरीद लेंगे।"

आभूषण खरीदने पहुंची एक महिला ने कहा, मैं भी प्रधानमंत्री की बात से सहमत हूं। मेरे घर में शादी है, इसलिए जरूरत के आभूषण खरीद रही हूं। सभी को सरकार का सहयोग करना चाहिए।"

अभी जिस तरह युद्ध चल रहा है और सोने के दाम बढ़े हैं, उसके अनुसार तो प्रधानमंत्री मोदी की बात से सहमत हूं कि जरूरत पर ही सोने का आभूषण खरीदें। निजी वाहनों का उपयोग बंद करना अभी अच्छा है, इससे स्थिति में सुधार आएगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की अपील पर सभी को ध्यान देना चाहिए।"

--आईएएनएस

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