सरकार ने विमानों के लिए एसएएफ-मिश्रित जेट ईंधन के उपयोग को सक्षम करने के लिए जारी किया नोटिफिकेशन

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से विमानों में ईंधन भरने के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) के साथ मिश्रित एविएशन टर्बाइन फ्यूल के उपयोग की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी की है।

मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, "सरकार ने 17 अप्रैल की अधिसूचना के माध्यम से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) (विपणन विनियमन) आदेश, 2001 (एटीएफ नियंत्रण आदेश) में संशोधन अधिसूचित किया है। यह संशोधन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) के साथ मिश्रित एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को नियंत्रण आदेश के दायरे में लाने के लिए एक प्रशासनिक उपाय के रूप में जारी किया गया है।"

एसएएफ में विशेष रूप से संसाधित विमानन-ग्रेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो रासायनिक रूप से एटीएफ के समान होते हैं और विमान इंजनों के साथ पूरी तरह से संगत होते हैं। एसएएफ विमानन ईंधन की मूल प्रकृति, सुरक्षा, या प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है।

विमानन उपयोग के लिए एसएएफ को शामिल करने से पहले अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) द्वारा मान्यता प्राप्त एएसटीएम इंटरनेशनल के अनुसार विमानन इंजनों के लिए कठोर परीक्षण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और इस व्यापक प्रक्रिया के बाद ही एसएएफ को विमानन में उपयोग के लिए स्वीकार किया जाता है।

पहले, एटीएफ को केवल बीआईएस विनिर्देशों को पूरा करने वाले पेट्रोलियम-आधारित ईंधन के रूप में परिभाषित किया गया था। संशोधन इस परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें पेट्रोलियम रिफाइनरियों में आईएस 1571 के अनुसार एटीएफ के साथ सह-संसाधित एसएएफ और आईएस 1571 को पूरा करने वाले एटीएफ के साथ मिश्रित आईएस 17081 के अनुरूप एसएएफ को भी शामिल करता है।

बयान में कहा गया है कि यह संशोधन भारत को एसएएफ की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

आईसीएओ द्वारा मान्यता प्राप्त, एसएएफ एक नवीकरणीय ईंधन है जो फसलों, जैविक अवशेषों और अपशिष्ट पदार्थों जैसे वैकल्पिक फीडस्टॉक से प्राप्त होता है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आती है। आईसीएओ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सीओआरएसआईए (कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन) लागू कर रहा है।

सीओआरएसआईए का अनिवार्य चरण 2027 से शुरू होगा, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को एक निश्चित स्तर से अधिक उत्सर्जन की भरपाई करनी होगी। एसएएफ का उपयोग इन ऑफसेटिंग आवश्यकताओं को कम करने में सहायक हो सकता है। इस वैश्विक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एटीएफ में एसएएफ के सांकेतिक मिश्रण लक्ष्य की घोषणा पहले ही कर दी है, जो 2027 में 1 प्रतिशत, 2028 में 2 प्रतिशत और 2030 में 5 प्रतिशत होगा।

सीओआरएसआईए के अंतर्गत आवश्यक एसएएफ को न केवल मौजूदा बीआईएस के कड़े गुणवत्ता मानकों (जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं) को पूरा करना होता है, बल्कि सीओआरएसआईए के योग्य ईंधन (सीईएफ) के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए सीओआरएसआईए के स्थिरता मानदंडों को भी पूरा करना होता है, इसलिए एटीएफ नियंत्रण आदेश में संशोधन इन लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए एक सहायक प्रावधान है।

वैश्विक स्तर पर अन्य देश भी इसी तरह के कदम उठा रहे हैं। यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम ने एसएएफ (एसएएफ) मिश्रण के लिए अनिवार्य नियम लागू किए हैं। यूरोपीय संघ में, एसएएफ मिश्रण का अनिवार्य नियम 2025 में 2 प्रतिशत, 2030 में 6 प्रतिशत और 2050 तक 70 प्रतिशत तक है। यूके में, यह अनिवार्य नियम 2025 में 2 प्रतिशत, 2030 में 10 प्रतिशत और 2040 में 22 प्रतिशत है। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादन प्रोत्साहन के माध्यम से एसएएफ को बढ़ावा दे रहा है। जापान में भी 2030 तक 10 प्रतिशत एसएएफ का अनिवार्य नियम है। सिंगापुर में, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 2026 से 1 प्रतिशत एसएएफ का उपयोग करना अनिवार्य होगा, और यह लक्ष्य 2030 तक 3-5 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

बयान में आगे कहा गया है कि भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करने, एसएएफ जैसे टिकाऊ ईंधन को बढ़ावा देने, घरेलू उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने और उभरते वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में देश को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए हरित ईंधन परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

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