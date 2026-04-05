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सरकार ने मिशन 'कर्मयोगी' के तहत वैज्ञानिकों को शासन में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 06, 2026, 07:08 AM

नई दिल्ली, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने रविवार को मिशन कर्मयोगी ढांचे के तहत वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए प्रशासनिक क्षमता निर्माण पर पहला विशेष कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक और शैक्षणिक लीडर्स को शासन और निर्णय लेने के कौशल से लैस करना है।

इस पहल की घोषणा 'साधना सप्ताह' के एक विशेष सत्र के दौरान की गई, जहां मंत्री ने वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण में लंबे समय से चली आ रही कमी को उजागर किया।

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों से जुड़े कई पेशेवर अक्सर शासन प्रक्रियाओं के औपचारिक अनुभव के बिना ही नेतृत्व की भूमिकाएं निभाते हैं, इसलिए संरचित प्रशिक्षण आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि नया कार्यक्रम इस समस्या का व्यवस्थित रूप से समाधान करने के लिए बनाया गया है, जिससे अनौपचारिक या स्व-अध्ययन विधियों पर निर्भरता कम हो सके, जो अनियमित और समय लेने वाली हो सकती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि प्रशिक्षण मॉड्यूल समय के साथ विकसित होते रहेंगे ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाया जा सके, साथ ही प्रौद्योगिकी और मानवीय निर्णय के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्री ने क्षमता निर्माण आयोग के लिए नई प्राथमिकताओं की भी रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें विशिष्ट प्रशासनिक कार्यों के लिए विशेष मॉड्यूल का निर्माण शामिल है।

उन्होंने अधिकारियों के बीच प्रक्रियात्मक समझ को बेहतर बनाने के लिए संसदीय प्रश्नों के संचालन पर एक केंद्रित पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया।

इसके अतिरिक्त, नव-नियुक्त सिविल सेवकों और सहायक सचिवों के लिए शासन प्रणालियों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता हेतु संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं।

दृष्टिकोण में बदलाव पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि क्षमता निर्माण को नियम-आधारित प्रणालियों से आगे बढ़कर अधिक लचीले, भूमिका-आधारित मॉडल की ओर ले जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि शासन में निजी क्षेत्र की प्रथाओं को एकीकृत करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि आज के तेजी से बदलते परिवेश में पारंपरिक पृथक्करण अब प्रभावी नहीं रह गया है।

क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस. राधा चौहान ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मिशन कर्मयोगी के अगले चरण में सार्वजनिक संस्थानों को अधिक अनुकूलनीय और मानवीय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर भी शासन व्यवस्था नागरिक-केंद्रित रहनी चाहिए।

उन्होंने क्षमता निर्माण आयोग और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली के बीच क्षमता निर्माण में वैश्विक ज्ञान साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का भी निरीक्षण किया।

--आईएएनएस

एमएस/

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