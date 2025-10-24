सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी ने रोहित लोहिया को चीफ बिजनेस ऑफिसर नियुक्त किया

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) ने गुरुवार को रोहित लोहिया को चीफ बिजनेस ऑफिसर (सीबीओ) नियुक्त किया।

कंपनी के अनुसार, लोहिया को कंसल्टिंग, उद्यमिता और फिनटेक, भुगतान एवं व्यावसायिक संचालन में वरिष्ठ पदों पर काम करने का गहरा अनुभव है।

उन्होंने इससे पहले पेटीएम (वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड) में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था, जहां उन्होंने व्यवसाय, रणनीति, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेपलपमेंट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने फिनटेक और ई-कॉमर्स क्षेत्र में स्टार्टअप्स की सह-स्थापना भी की और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) में भी काम किया।

ओएनडीसी के कार्यवाहक सीईओ और सीओओ विभोर जैन ने कहा कि उनकी विशेषज्ञता कंपनी को मूल्य सृजन में मदद करेगी।

जैन ने कहा, "हमें ओएनडीसी टीम में रोहित का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। रोहित नए जमाने के डिजिटल व्यवसायों के निर्माण और विस्तार में बहुमूल्य अनुभव लेकर आए हैं। ई-कॉमर्स लैंडस्केप की गहरी समझ के साथ, रोहित की विशेषज्ञता ओपन नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इकोसिस्टम को नए अवसरों और स्थायी मूल्य सृजन की ओर ले जाने में मदद करेगी।"

लोहिया ने कहा कि उनका उद्देश्य एक ऐसे इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है जहां पारदर्शी पहुंच, इनोवेशन और परिचालन उत्कृष्टता एक साथ चलें।

लोहिया ने कहा, "हम मिलकर छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाएंगे और डिजिटल कॉमर्स लैंडस्केप में मूल्य संवर्धन करके विक्रेताओं और खरीदारों के बीच एक लाभकारी संबंध बनाने में सक्षम बनाएंगे।"

ओएनडीसी की स्थापना दिसंबर 2021 में हुई थी। यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य एक ऐसा सुविधाजनक मॉडल तैयार करना है जो डिजिटल कॉमर्स में क्रांति लाए और भारत में खुदरा ई-कॉमर्स के प्रवेश को और बढ़ावा दे।

इस वर्ष अप्रैल में, ओएनडीसी के संस्थापक प्रबंध निदेशक और सीईओ टी कोशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

ओएनडीसी ने तीन वर्षों से भी कम समय में मजबूत वृद्धि देखी है, 20 करोड़ लेनदेन को पार कर लिया है और भारत में ई-कॉमर्स के लोकतंत्रीकरण के अपने मिशन की दिशा में मजबूत प्रगति की है।

--आईएएनएस

एबीएस/