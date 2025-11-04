स्पेशियलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना का तीसरे चरण हुआ लॉन्च

नई दिल्ली, 4 नवंबर (आईएएनएस)। इस्पात मंत्रालय की ओर से मंगलवार को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने स्पेशियलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण को लॉन्च किया।

मंत्रालय के अनुसार, पीएलआई योजना ने अब तक 43,874 करोड़ रुपए का निवेश, 30,760 प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 14.3 मिलियन टन के स्पेशियलिटी स्टील का उत्पादन किया है। इस वर्ष सितंबर तक पहले दो राउंड में पार्टिसिपेट करने वाली कंपनियों ने 22,973 करोड़ रुपए का निवेश किया है और 13,284 रोजगार के अवसरों का सृजन किया।

इस्‍पात मंत्रालय की ओर से पीएलआई योजना के तीसरे चरण की 6 मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया गया है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, पीएलआई 1.2 के लिए लॉन्च डेट से 30 दिनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए एप्लीकेशन को इनवाइट किया जाएगा।

नोटिफाइड प्रोडक्ट्स के एंड-टू-एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम देख रही भारत में रजिस्टर्ड कंपनियां आवेदन के लिए पात्र होंगी।

योजना का तीसरा राउंड स्ट्रेटेजिक स्टील ग्रेड्स, कमर्शियल ग्रेडे्स (कैटेगरी 1 और 2), कोटेड/वायर प्रोडक्ट्स सहित पांच ब्रॉड टारगेट सेगमेंट में 22 प्रोडक्ट सब-कैटेगरी को कवर करता है।

इंसेन्टिव इंक्रीमेंटल सेल्स का 4 से 15 प्रतिशत तक की रेंज में होगा, जो कि प्रोडक्ट सब-कैटेगरी और उत्पादन के वर्ष पर निर्भर करेगा।

फायदे वित्त वर्ष 2026 से अधिकतम पांच वर्ष के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें इंसेटिव वित्त वर्ष 27 से वितरित होंगे।

वर्तमान ट्रेंड्स को दिखाने के लिए प्राइस का बेस ईयर 2019-20 से रिवाइज कर 2024-25 कर दिया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, स्पेशियलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम कैबिनेट द्वारा जुलाई 2021 में अप्रूव की गई थी। यह आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत भारत को स्टील प्रोडक्शन में ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य के साथ एक महत्वपूर्ण पहल है। पीएलआई योजना के तीसरे राउंड से उभरते और एडवांस्ड स्टील प्रोडक्ट्स में नए निवेश आकर्षित किए जाने की उम्मीद है। उभरते और एडवांस्ड स्टील प्रोडक्ट्स में सुपर अलॉय, सीआरजीओ, स्टेनलेस स्टील लॉन्ग और फ्लैट प्रोडक्ट्स, टाइटैनियम अलॉय और कोटेड स्टील शामिल हैं।

--आईएएनएस

एसकेटी/