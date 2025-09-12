सोना और चांदी खरीदारों के लिए राहत, कीमतों में आई गिरावट

नई दिल्ली, 11 सितंबर (आईएएनएस)। सोना और चांदी खरीदारों के लिए खुशखबरी है। एक बड़ी रैली के बाद दोनों की कीमती घातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) की ओर से शाम को जारी की गई कीमतों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में 24 कैरेट सोने का दाम 538 रुपए कम होकर 1,09,097 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,09,635 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत घटकर 99,933 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। 18 कैरेट सोने का दाम कम होकर 81,823 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई। बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 95 रुपए कम होकर 1,24,499 रुपए प्रति किलो हो गया है।

आईबीजेए की ओर दिन में दो बार हाजिर बाजार में सोने और चांदी की कीमतें जारी की जाती है।

एमसीएक्स पर भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। गोल्ड के 03 अक्टूबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.34 प्रतिशत कम होकर 1,08,614 रुपए हो गया है। वहीं, चांदी के 05 दिसंबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट में कीमत 0.02 प्रतिशत कम होकर 1,25,155 रुपए हो गई है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमैक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। सोने की कीमत 0.67 प्रतिशत कम होकर 3,658 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.24 प्रतिशत बढ़कर 41.706 डॉलर प्रति औंस पर है।

एलकेपी सिक्योरिटी के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि अगले हफ्ते की फेड नीति से पहले 0.25 प्रतिशत या 0.50 प्रतिशत की ब्याज दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता के साथ, सोने की कीमतों में 3,640 डॉलर प्रति औंस और 1,09,000 रुपए के उच्च स्तर से मामूली मुनाफावसूली देखी गई। पिछले 15 सत्रों में 10 प्रतिशत की तेजी के बाद कीमतें 3,650 डॉलर प्रति औंस और 1,09,000 रुपए के आसपास कमजोर दिख रही हैं। प्रमुख सपोर्ट 1,05,000 रुपए-1,06,500 रुपए पर हैं, जबकि 1,09,500 रुपए कड़ा प्रतिरोध बना हुआ है। निवेशकों का ध्यान अमेरिका में आज आने वाले सीपीआई डेटा पर केंद्रित है।

1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 32,935 रुपए या 43.24 प्रतिशत बढ़कर 1,09,097 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 38,482 रुपए या 44.73 प्रतिशत बढ़कर 1,24,499 रुपए पर पहुंच गया है।

--आईएएनएस

एबीएस/