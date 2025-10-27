अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सोना और चांदी खरीदारों के लिए खुशखबरी, कीमतों में आई गिरावट

Oct 27, 2025

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। सोना और चांदी खरीदारों के लिए खुशखबरी है और 24 कैरेट के सोने की कीमतें करीब 450 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतें करीब 2,000 रुपए प्रति किलो तक कम हो गई हैं।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,21,077 रुपए हो गई है। इससे पहले सोने की कीमत 1,21,518 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो सोने की कीमतों में 441 रुपए की कमी को दर्शाता है।

22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,10,907 रुपए हो गई है, जो कि इससे पहले 1,11,310 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी। वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम कम होकर 90,809 रुपए हो गया है, जो कि पहले 91,139 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है।

चांदी की कीमत 2,002 रुपए घटकर 1,45,031 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,47,033 रुपए प्रति किलो थी।

आईबीजेए की ओर से दिन में दो बार- दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे- कीमतें जारी की जाती हैं।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमतों में कमजोरी जारी है और दिन के दौरान एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में 1,550 रुपए की गिरावट देखी गई।

उन्होंने आगे बताया कि सोने की कीमतों में गिरावट की वजह वैश्विक अस्थिरता में कमी आना और मांग कमजोर होना है। आने वाले समय में सोने के लिए सपोर्ट 1,19,500 रुपए पर है। वहीं, रुकावट का स्तर 1,24,500 रुपए पर है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। खबर लिखे जाने तक, कॉमेक्स पर सोना 2.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,050.65 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 47.45 डॉलर प्रति औंस पर थी।

