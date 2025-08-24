अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सोना और चांदी खरीदारों के लिए खुशखबरी, इस हफ्ते कीमतें घटी

Aug 24, 2025, 10:27 AM

नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोने की कीमतों में 600 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक की गिरावट हुई है और चांदी का भाव 1,000 रुपए प्रति किलो से अधिक कम हुआ है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 99,358 रुपए है, जबकि एक हफ्ते पहले इसी दिन यह 1,00,023 रुपए थी, जो कि सोने की कीमत में 665 रुपए की कमजोरी को दर्शाता है।

22 कैरेट सोने का दाम कम होकर 91,012 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 91,621 रुपए था। वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 75,017 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 74,519 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है।

समीक्षा अवधि में चांदी की कीमत में भी गिरावट हुई है और यह 1,027 रुपए बढ़कर 1,13,906 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,14,933 रुपए प्रति किलो थी। चांदी अपने उच्चतम स्तर के करीब बनी हुई है। 7 अगस्त को चांदी ने 1,15,250 रुपए प्रति किलो का ऑल-टाइम हाई बनाया था।

1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 23,196 रुपए या 30.45 प्रतिशत बढ़कर 99,358 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 27,889 रुपए या 32.42 प्रतिशत बढ़कर 1,13,906 रुपए पर पहुंच गया है।

इस हफ्ते जारी हुई वेंचुरा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉमेक्स पर गोल्ड 2025 के अंत तक 3,600 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की उम्मीद है, जो इस साल 7 अगस्त को दर्ज गई 3,534.10 डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई से भी अधिक है।

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि कीमत में उछाल की वजह मजबूत ईटीएफ इनफ्लो, केंद्रीय बैंकों की स्थिर खरीद और भारत के ग्लोड इन्वेस्टमेंट मार्केट में मजबूत खुदरा निवेशकों की भागीदारी के कारण है।

--आईएएनएस

एबीएस/

