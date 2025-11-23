सोना और चांदी खरीदारों के लिए खुशखबरी, एक हफ्ते में 8,300 रुपए तक घटे दाम

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। सोना और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते बड़ी गिरावट देखने को मिली है और दाम करीब 8,300 रुपए तक कम हो गए हैं।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,23,146 रुपए है, जबकि एक हफ्ते पहले इसी दिन यह 1,24,794 रुपए थी, जो कि सोने की कीमत में 1,648 रुपए की कमी को दिखाता है।

22 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,12,802 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,14,311 रुपए था। वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 93,596 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 92,360 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है।

वहीं, समीक्षा अवधि में चांदी की कीमत 8,238 रुपए कम होकर 1,51,129 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,59,367 रुपए प्रति किलो थी।

सोने और चांदी की कीमतों में कमी की एक वजह वैश्विक स्तर पर तनाव कम होना। वहीं, अमेरिकी सरकार की ओर से कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर टैरिफ कम होने से भी सोने और चांदी पर दबाव बढ़ा है।

इसके अतिरिक्त, अमेरिका में दिसंबर में ब्याज दर कटौती की कम संभावना ने भी सोने पर दबाव बढ़ाना काम किया है।

जानकारों ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर प्रदर्शन के कारण घरेलू बाजार में सोने के दाम वैश्विक बाजार के मुकाबले कम गिरे हैं। अमेरिका में नॉन-फार्म पेरोल डेटा के उम्मीद से अधिक मजबूत आने के कारण ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हुई है। ऐसे में मिलेजुले संकेतों के कारण सोने पर दबाव देखने को मिल सकता है। सोना 1.20 लाख रुपए से 1.24 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की रेंज में रह सकता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कॉमैक्स पर भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। सोना की कीमत कम होकर 4,080 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत कम होकर करीब 50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है।

--आईएएनएस

एबीएस/