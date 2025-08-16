सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते हुआ मामूली बदलाव, सोमवार को दिख सकता है एक्शन

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिला है। सोने की कीमतों में 900 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक की गिरावट हुई है और वहीं, चांदी की कीमतों में 200 रुपए से अधिक का मामूली इजाफा हुआ है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,00,023 रुपए है, जबकि एक हफ्ते पहले इसी दिन यह 1,00,942 रुपए थी, जो कि सोने की कीमत में 919 रुपए की कमजोरी को दर्शाता है।

22 कैरेट सोने का दाम कम होकर 91,621 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 92,463 रुपए था। वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 75,707 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 75,017 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है।

समीक्षा अवधि में चांदी की कीमत में भी मामूली बदलाव हुआ है और यह 201 रुपए बढ़कर 1,14,933 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,14,732 रुपए प्रति किलो थी। चांदी अपने उच्चतम स्तर के करीब बनी हुई है। 7 अगस्त को चांदी ने 1,15,250 रुपए प्रति किलो का ऑल-टाइम हाई बनाया था।

जानकारों के मुताबिक, 15 अगस्त को ट्रंप-पुतिन की बैठक के बाद अब निवेशकों की निगाहें सोमवार को सोने-चांदी में होने वाले एक्शन पर रहेगी, क्योंकि इस बैठक से वैश्विक स्तर पर स्थिरता बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे कारण सोने पर दबाव देखने को मिल सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कई देशों पर टैरिफ लगाए जाने के कारण ग्लोबल स्तर पर अनिश्चितता में इजाफा हुआ है, जिससे बीते करीब 8 महीनों में सोना-चांदी में 30 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 23,861 रुपए या 31.32 प्रतिशत बढ़कर 1,00,023 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 28,916 रुपए या 33.61 प्रतिशत बढ़कर 1,14,933 रुपए पर पहुंच गया है।

--आईएएनएस

एबीएस/