अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सोने ने बनाया नया ऑल-टाइम हाई, 14 वर्षों में सबसे अधिक मासिक रिटर्न देने के लिए तैयार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 30, 2025, 08:50 AM

मुंबई, 30 सितंबर (आईएएनएस)। सोने की कीमतें मंगलवार को एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है और यह बीते 14 वर्षों में सबसे अधिक मासिक रिटर्न देने को तैयार है। इसकी वजह अमेरिकी सरकार के शटडाउन की संभावना और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में एक और कटौती की उम्मीद है।

सितंबर में सोने की कीमतों में 11.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और यह अगस्त 2011 के बाद सोने का सबसे अच्छा प्रदर्शन है, जब सोने ने 15 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया था।

बीते एक साल में सोना 40 प्रतिशत और चांदी 50 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न निवशकों को दे चुकी है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह 11:50 पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 1.11 प्रतिशत बढ़कर 1,17,632 रुपए पर पहुंच गई।

सोने के साथ चांदी की कीमत भी ऑल-टाइम हाई पर चल रही है। एमसीएक्स पर चांदी के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.74 प्रतिशत बढ़कर 1,44,165 रुपए हो गई है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। खबर लिखे जाने तक कॉमैक्स पर सोना 1 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,896 प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.66 प्रतिशत बढ़कर 47.32 प्रति औंस पर थी।

सोने की कीमतों में तेजी की वजह वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का होना है। अमेरिकी सरकार शटडाउन होने की संभावना ने इसे बढ़ा दिया है।

बाजार के जानकारों का कहना है कि अमेरिकी फेड की ओर से एक और ब्याज दर कटौती की संभावना ने सोने में तेजी को हवा दी है। आने वाले समय के लिए सोने की स्थिति मजबूत नजर आ रही है और यह 1,13,500 रुपए से लेकर 1,16,500 रुपए की रेंज में रह सकता है।

इस सप्ताह निवेशकों का फोकस यूएस नॉन-फार्म पेरोल, एडीपी रोजगार डेटा और 1 अक्टूबर, 2025 को आरबीआई की मौद्रिक नीति के ऐलान पर रहेगा।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...