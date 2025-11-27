सोने में थमी तेजी; चांदी की कीमत 3,600 रुपए प्रति किलो से अधिक बढ़ी

मुंबई, 27 नवंबर (आईएएनएस)। सोने और चांदी में गुरुवार को मिलाजुला कारोबार देखने को मिला है। एक तरफ सोने की कीमत में मामूली गिरावट हुई। वहीं, चांदी की कीमतों में 3,600 रुपए से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत मामूली रुपए से 24 रुपए कम होकर 1,26,057 रुपए हो गई है, जो कि पहले 1,26,081 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 1,15,468 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,15,490 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 18 कैरेट सोने का दाम 94,561 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 94,542 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।

सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 3,642 रुपए बढ़कर 1,62,667 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 1,59,025 रुपए प्रति किलो था।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी सोने और चांदी की कीमतों में मिलाजुला कारोबार हुआ है। सोने का 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.29 प्रतिशत कम होकर 1,25,567 रुपए और चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.18 प्रतिशत बढ़कर 1,61,555 रुपए हो गई है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखी गई है। खबर लिखे जाने तक सोना 0.36 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,186 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 52.84 डॉलर प्रति औंस पर था।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोना सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, हालांकि, चाल बुलिश बनी हुई है। आने वाले हफ्ते में अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों पर लिए जाने वाले फैसले से सोने की दिशा तय होगी। छोटी अवधि में सोना 1,24,000 रुपए से लेकर 1,27,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की रेंज में रह सकता है।

