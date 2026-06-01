अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सोने में गिरावट जारी, 24 कैरेट का दाम 1.56 लाख रुपए के नीचे लुढ़का

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 01, 2026, 03:39 PM

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। सोने में गिरावट का दौर लगातार जारी है और सोमवार को कीमतों में 900 रुपए से अधिक की गिरावट देखी गई, जिसमें 24 कैरेट का दाम कम होकर 1.56 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे फिसल गया है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 927 रुपए कम होकर 1,55,536 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,56,463 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

22 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 1,42,471 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,43,320 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 18 कैरेट सोने का दाम 1,17,347 रुपए प्रति 10 ग्राम से घटकर 1,16,652 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है।

वहीं, चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है।

चांदी का दाम 100 रुपए कम होकर 2,63,250 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,63,350 रुपए प्रति किलो था।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अगस्त 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 0.88 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,59,501 रुपए और चांदी का 3 जुलाई 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 0.18 प्रतिशत की मजबूती के साथ 2,67,467 रुपए पर था।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में कमजोरी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोना 1.36 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,530 डॉलर प्रति औंस और चांदी 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75 डॉलर प्रति औंस पर थी।

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने में कमजोरी की वजह कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आना था। इससे फिर से महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जिससे बुलियन बाजार के सेंटीमेंट पर सीधा असर हुआ है। कॉमेक्स पर सोने में 0.80 प्रतिशत की कमजोरी देखी गई है।

उन्होंने आगे बताया कि बाजार अब आगामी अमेरिकी गैर-कृषि वेतन और बेरोजगारी आंकड़ों पर बारीकी से नजर रख रहा है, जो सोने और व्यापक कमोडिटी बाजारों के लिए दिशा तय करने वाला अगला प्रमुख कारक साबित हो सकता है।

--आईएएनएस

एबीएस

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